HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Syahrul Yasin Limpo yang Mundur sebagai Mentan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |17:34 WIB
Riwayat Pendidikan Syahrul Yasin Limpo yang Mundur sebagai Mentan
Riwayat pendidikan Syahrul Yasin Limpo (Foto: Arif Julianto)
JAKARTA - Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertanian. Dia diduga terseret dalam kasus korupsi di Kementan. Setelah sempat dinyatakan hilang kontak, SYL kembali ke Indonesia dan memutuskan mundur dari jabatan. Dari sisi riwayat pendidikan, pria yang merupakan politisi Partai NasDem ini merupakan lulusan Doktor.

Dilansir dari berbagai sumber, SYL lahir 16 Maret 1955. Dia adalah Menteri Pertanian Indonesia ke-28 yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Riwayat Pendidikan

Syahrul memulai pendidikannya di SD Negeri Mangkura Makassar, yang dimana ia masuk pada tahun 1961 dan lulus pada tahun 1967. Seusai lulus pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 6 Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMP, Syahrul Yasin Limpo masuk di SMA Katolik Cenderawasih Ujung Pandang. Ia mengenyam pendidikan hingga tahun 1973

Setelah lulus SMA, Syahrul Yasin Limpo melanjutkan pendidikannya dengan memilih kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar di Fakultas Hukum. Selama kuliah ia aktif sebagai pemimpin redaksi buletin mahasiswa Fakultas Hukum Unhas bernama Justisi.

Syahrul Yasin Limpo meraih gelar sarjana hukumnya pada 1983.[4] Ia kemudian mengambil pendidikan masternya di Pasca Sarjana LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 1999. Selain itu ia juga melanjutkan pendidikan master ilmu hukumnya di Universitas Hasanuddin serta pendidikan doktor di kampus yang sama.

