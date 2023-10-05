Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar SD Nekat Sayat Tangan Sendiri, Disdik Terbitkan Surat Edaran

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:05 WIB
Pelajar SD Nekat Sayat Tangan Sendiri, Disdik Terbitkan Surat Edaran
Pelajar SD nekat sayat tangannya sendiri (Foto: Riski Amirul Ahmad)
A
A
A

JAWA TIMUR - Belasan siswi di Situbondo, Jawa Timur, nekat menyayat tangan sendirinya. Aksi ini dilakukan untuk mengikuti tren kekinian di medsos yaitu TikTok. Pemerintah kota langsung turun tangan.

Menanggapi kejadian ini, Dinas Pendidìkan setempat menerbitkan surat edaran ke sekolah - sekolah baik SD hingga SMP. Mereka nekat menyayat atau menggores lengannya sendiri dengan menggunakan alat kesehatan jenis gda stik yang dibeli dari salah seorang pedagang keliling yang berjualan di sekitar sekolah.

Menindaklanjuti kasus ini pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Situbondo menerbitkan Surat Edaran. SE itu tersebut langsung dikirim ke sejumlah sekolah baik sekolah SD maupun SMP di kabupaten Situbondo.

Diterbitkannya surat tersebut agar sekolah segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para peserta didik. Jika ditemukan kasus yang serupa maka sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan.

