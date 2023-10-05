Peneliti Bisa Jawab Pertanyaan Sherina, Mengapa Bintang Bersinar?

JAKARTA - Film Petualangan Sherina 2 berhasil menyita perhatian publik. Aksi Sherina Munaf dan Derby Romero yang kembali setelah 23 tahun. Salah satu OST atau soundtrack film tersebut adalah lagu Lihatlah Lebih Dekat. Ada penggalan lirik yang berbunyi “Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar?”

Segala hal tentang film tersebut terus dibahas termasuk pertanyaan-pertanyaan ikonik Sherina. Pertanyaan-pertanyaan ini diketahui sudah ada sejak film Petualangan Sherina yang rilis tahun 2000 lalu.

Dan yang menarik adalah seorang netizen dengan akun @Pak_Irv mencoba membantu mencarikan jawabannya. Akun dengan nama pengguna Dr. Irvan Kartawiria itu menjawab dengan singkat dan lugas pertanyaan Sherina yang sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu.

Tak hanya satu, sang peneliti atau scientist itu menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Unik untuk disimak!

"Mengapa bintang bersinar? Karena energi dari reaksi fusi. Mengapa air mengalir? Karena shear force mengatasi gesekan. Mengapa dunia berputar? Karena residual momentum yg terjaga oleh gravitasi," tulisnya, dikutip pada Kamis (5/10/2023).

Untuk diketahui, bintang sendiri bisa bersinar memang karena bintang memiliki suhu yang sangat tinggi hingga menyebabkan terjadi reaksi fusi antara atom hidrogen dan menghasilkan atom-atom helium. Proses ini menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian mengalir ke permukaan bintang dan menyebabkan bintang bercahaya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.