HOME EDUKASI SEKOLAH

Sejarah TNI, Asal Usul hingga Kini HUT ke-78

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |12:00 WIB
Sejarah TNI, Asal Usul hingga Kini HUT ke-78
Penting mengetahui sejarah TNI dalam HUT ke-78 TNI (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA – HUT ke-78 TNI menjadi momentum bagi rakyat Indonesia mengenang perjuangan dan sejarah para tentara dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Bagaimana sejarah TNI?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023) TNI sebelumnya bernama KNIL, yaitu Tentara Kerajaan Hindia Belanda. KNIL sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. KNIL hadir saat masih dijajah oleh belanda. Saat itu, belanda membuka kesempatan penduduk pribumi di pulau Jawa sebagai anggota KNIL.

Setelah diduduki oleh Belanda, lalu saat dijajah Jepang, dibentuklah PETA (pembela tanah air) untuk mempertahankan dari invasi sekutu. Namun, yang awalnya mendukung bagi kekaisaran Jepang, justru menjadi sumber daya yang berarti selama perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949.

 

Apa hubungannya KNIL dan PETA?

KNIL dan PETA sama-sama berperan penting dalam dalam pembentukkan TNI, KNIL sebagai pelatihan militer dan infrastruktur untuk perwira TNI kedepannya dan PETA sebagai sumber daya manusia yang tergabung dalam TNI.

 BACA JUGA:

Dahulu pernah dibentuk juga BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang dibentuk PPKI pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 23 Agustus 2023. Saat itu, BKR bukan tentara ataupun organisasi kemiliteran yang resmi, BKR dibentuk agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu.

Halaman:
1 2
