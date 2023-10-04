Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tembok Sekolah Ambrol, Keselamatan Siswa Terancam saat Belajar

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:15 WIB
Tembok Sekolah Ambrol, Keselamatan Siswa Terancam saat Belajar
A
A
A

MADURA - Kondisi fasilitas pendidikan di SD negeri Bangkalan Madura memprihatinkan. Selain tembok ruangan kelasnya ambrol, atap bangunan sekolah nyaris runtuh, hanya ditopang tiang-tiang bambu.

Situasi miris tersebut dialami para siswa di SDN Binoh Tiga kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan. Ruangan kelas lima yang menjadi titik ambruknya tembok dibiarkan kosong karena khawatir atap sekolah ikutan runtuh.

Menurut pihak sekolah, tembok ruangan kelas ini ambrol dua setengah tahun lalu saat musim Covid-19 tahun 2020. Beruntung, para siswa yang diliburkan saat itu karena pandemi tersebut tidak sampai menjadi korban.

Ambrolnya tembok ini lalu diikuti rangka atap yang terbuat dari besi ringan, galvalum, menjadi reot dan rawan runtuh sehingga pihak sekolah berinisiatif menyanggah nya dengan tiang-tiang bambu. Atap sekolah ini pun rawan runtuh secara keseluruhan karena rangka besi ringan ini tersambung satu sama lain.

 BACA JUGA:

Begitu pun dengan tembok ruangan kelas lainnya juga terancam ambruk. Hal ini karena pada beberapa titik tembok yang terlihat retak.

Menurut para guru, ambrolnya tembok sekolah ini diawali dengan kayu kusen dan tembok yang dimakan rayap. Namun sayangnya, belum ada upaya perbaikan dari instansi berwenang,.meski kondisi ini sudah terjadi dua tahun lebih/ dan sudah dilakukan upaya pengajuan perbaikan.

Pihak sekolah pun melarang para siswanya yang berjumlah kurang lebih 86 prang agar tidak bermain di sekitar titik runtuhan guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Bahkan, mereka biasanya meliburkan atau memulangkan para siswa saat terjadi hujan deras yang diikuti angin kencang saat musim hujan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement