Tembok Sekolah Ambrol, Keselamatan Siswa Terancam saat Belajar

MADURA - Kondisi fasilitas pendidikan di SD negeri Bangkalan Madura memprihatinkan. Selain tembok ruangan kelasnya ambrol, atap bangunan sekolah nyaris runtuh, hanya ditopang tiang-tiang bambu.

Situasi miris tersebut dialami para siswa di SDN Binoh Tiga kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan. Ruangan kelas lima yang menjadi titik ambruknya tembok dibiarkan kosong karena khawatir atap sekolah ikutan runtuh.

Menurut pihak sekolah, tembok ruangan kelas ini ambrol dua setengah tahun lalu saat musim Covid-19 tahun 2020. Beruntung, para siswa yang diliburkan saat itu karena pandemi tersebut tidak sampai menjadi korban.

Ambrolnya tembok ini lalu diikuti rangka atap yang terbuat dari besi ringan, galvalum, menjadi reot dan rawan runtuh sehingga pihak sekolah berinisiatif menyanggah nya dengan tiang-tiang bambu. Atap sekolah ini pun rawan runtuh secara keseluruhan karena rangka besi ringan ini tersambung satu sama lain.

Begitu pun dengan tembok ruangan kelas lainnya juga terancam ambruk. Hal ini karena pada beberapa titik tembok yang terlihat retak.

Menurut para guru, ambrolnya tembok sekolah ini diawali dengan kayu kusen dan tembok yang dimakan rayap. Namun sayangnya, belum ada upaya perbaikan dari instansi berwenang,.meski kondisi ini sudah terjadi dua tahun lebih/ dan sudah dilakukan upaya pengajuan perbaikan.

Pihak sekolah pun melarang para siswanya yang berjumlah kurang lebih 86 prang agar tidak bermain di sekitar titik runtuhan guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Bahkan, mereka biasanya meliburkan atau memulangkan para siswa saat terjadi hujan deras yang diikuti angin kencang saat musim hujan.