Uniknya Fenomena Astronomi Sepanjang 2023, Sains dan Fisika Ilmu Universal

JAKARTA - Belajar fenomena astronomi erat kaitannya dengan fisika dan sains. Fenomena astronomi sepanjang tahun 2023 dikupas oleh para ahli bekerjasama antara Institut Teknologi Bandung (ITB), University of Oxford, dan Bosscha Observatory.

Dekan ITB Prof Wahyu Srigutomo mengatakan fenomena astronomi dan tantangan alam semesta saat ini menarik untuk dipelajari. Ahli dari University of Oxford Timothy Palmer juga diundang untuk membahas hal ini.

“Matematika dan fisika adalah jawaban untuk pengembangan sains, dan bagaimana implementasi dalam kehidupan kita. Untuk memudahkan kita mengerti tentang planet dan alam semesta kita,” kata Prof Wahyu Srigutomo dalam keterangan virtual dikutip Selasa (3/10/2023).

Rektor ITB Prof Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D. mengatakan ini merupakan tahun spesial bagi Bosscha Observatory di mana usianya sudah 100 tahun. Dan tahun ini juga bertabur berbagai fenomena unik di alam semesta.

“Bosscha menjadi spesial karena usianya sudah 100 tahun dan masih aktif. ITB menyusun setahun fenomena astronomi selama setahun. Ini tahun yang unik untuk diperhatikan, dan bagaimana menunjukkan bagi kehidupan,” ucapnya.