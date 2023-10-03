Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Uniknya Fenomena Astronomi Sepanjang 2023, Sains dan Fisika Ilmu Universal

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |07:40 WIB
Uniknya Fenomena Astronomi Sepanjang 2023, Sains dan Fisika Ilmu Universal
Akademisi ITB dan Oxford membahas fenomena astronomi dan tata surya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Belajar fenomena astronomi erat kaitannya dengan fisika dan sains. Fenomena astronomi sepanjang tahun 2023 dikupas oleh para ahli bekerjasama antara Institut Teknologi Bandung (ITB), University of Oxford, dan Bosscha Observatory.

Dekan ITB Prof Wahyu Srigutomo mengatakan fenomena astronomi dan tantangan alam semesta saat ini menarik untuk dipelajari. Ahli dari University of Oxford Timothy Palmer juga diundang untuk membahas hal ini.

“Matematika dan fisika adalah jawaban untuk pengembangan sains, dan bagaimana implementasi dalam kehidupan kita. Untuk memudahkan kita mengerti tentang planet dan alam semesta kita,” kata Prof Wahyu Srigutomo dalam keterangan virtual dikutip Selasa (3/10/2023).

 Rektor ITB membahas soal fenomena astronomi (YouTube Bosscha)

Rektor ITB Prof Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D. mengatakan ini merupakan tahun spesial bagi Bosscha Observatory di mana usianya sudah 100 tahun. Dan tahun ini juga bertabur berbagai fenomena unik di alam semesta.

 BACA JUGA:

“Bosscha menjadi spesial karena usianya sudah 100 tahun dan masih aktif. ITB menyusun setahun fenomena astronomi selama setahun. Ini tahun yang unik untuk diperhatikan, dan bagaimana menunjukkan bagi kehidupan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028545/kenapa-burung-gereja-tidak-boleh-dipelihara-CVGpHnBIrL.jpg
Kenapa Burung Gereja Tidak Boleh Dipelihara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028533/jangan-dibuang-limbah-cangkang-telur-bisa-diolah-jadi-pupuk-organik-wFG6pR61ne.jpg
Jangan Dibuang! Limbah Cangkang Telur Bisa Diolah Jadi Pupuk Organik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/624/2950424/studi-otak-manusia-lebih-efisien-dan-unggul-dibandingkan-ai-ketika-belajar-ZFMwgg5JJE.jpeg
Studi: Otak Manusia Lebih Efisien dan Unggul Dibandingkan AI Ketika Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920112/fisikawan-punya-ide-nyeleneh-ingin-kirim-dna-ke-bulan-untuk-alien-RNmrn4Qj9D.jpg
Fisikawan Punya Ide Nyeleneh, Ingin Kirim DNA ke Bulan untuk Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/65/2918938/ahli-biologi-temukan-virus-vampir-cemari-tanah-dan-tanaman-lS3ycOTfUp.jfif
Ahli Biologi Temukan Virus Vampir Cemari Tanah dan Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/624/2918240/peneliti-temukan-oksigen-mungkinkah-ada-kehidupan-di-planet-venus-7uDkdmGmTK.jpg
Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement