Ice Cold Jadi Trending Gegara Jessica Wongso, Ini Arti dan Sinonim dalam Bahasa Inggris

JAKARTA - Film dokumenter tersebut berjudul Ice Cold : Murder, Coffee and Jessica Wongso tengah menyita perhatian. Film dokumenter itu menyita perhatian publik, di mana sudah banyak warganet yang menonton. Bagaimana tidak? Hingga saat ini kasus tersebut masih dipertanyakan dan masih menjadi misteri yang membuat masyarakat Indonesia penasaran.

Kata Ice Cold menjadi trending di X atau Twitter, Senin (2/10/2023). Jessica Kumala Wongso yang dikenal sebagai Jessica, merupakan anak kelahiran tahun 1988, putri bungsu dari pasangan Imelda Wongso dan Winardi Wongso.

Film dokumenter tersebut mengungkap rangkaian cerita yang mungkin belum terjawab saat kejadian. Menurut keluarganya ia adalah sosok yang pendiam di rumah. Siapa sangka ternyata ia tega membunuh Mirna yang merupakan temannya sendiri dengan meracuni minuman kopi es Vietnam yang diminum oleh Mirna di Kafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta.

Apa itu Ice Cold?

Dilansir dari Thesaurus, Ice Cold dalam bahasa Inggris berarti very cold atau sangat dingin. Sejumlah kata juga bisa menjadi persamaan kata atau sinonim kata tersebut yang kurang lebih memiliki makna yang sama.