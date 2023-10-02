Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ice Cold Jadi Trending Gegara Jessica Wongso, Ini Arti dan Sinonim dalam Bahasa Inggris

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:48 WIB
Ice Cold Jadi Trending <i>Gegara</i> Jessica Wongso, Ini Arti dan Sinonim dalam Bahasa Inggris
Film dokumenter Ice Cold jadi perbincangan netizen (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Film dokumenter tersebut berjudul Ice Cold : Murder, Coffee and Jessica Wongso tengah menyita perhatian. Film dokumenter itu menyita perhatian publik, di mana sudah banyak warganet yang menonton. Bagaimana tidak? Hingga saat ini kasus tersebut masih dipertanyakan dan masih menjadi misteri yang membuat masyarakat Indonesia penasaran.

Kata Ice Cold menjadi trending di X atau Twitter, Senin (2/10/2023). Jessica Kumala Wongso yang dikenal sebagai Jessica, merupakan anak kelahiran tahun 1988, putri bungsu dari pasangan Imelda Wongso dan Winardi Wongso.

Film dokumenter tersebut mengungkap rangkaian cerita yang mungkin belum terjawab saat kejadian. Menurut keluarganya ia adalah sosok yang pendiam di rumah. Siapa sangka ternyata ia tega membunuh Mirna yang merupakan temannya sendiri dengan meracuni minuman kopi es Vietnam yang diminum oleh Mirna di Kafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta.

 BACA JUGA:

Apa itu Ice Cold?

Dilansir dari Thesaurus, Ice Cold dalam bahasa Inggris berarti very cold atau sangat dingin. Sejumlah kata juga bisa menjadi persamaan kata atau sinonim kata tersebut yang kurang lebih memiliki makna yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088215/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-MSkDGVf1gS.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073240/ini-bahasa-dengan-penutur-terbanyak-di-dunia-capai-1-1-miliar-orang-QBzpEduWAN.jpg
Ini Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Capai 1,1 Miliar Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/624/3070514/20-contoh-kalimat-analogi-dalam-bahasa-indonesia-lengkap-dengan-penjelasannya-vYJZ8vaEpT.jpeg
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/624/3058191/5-artikel-bahasa-jawa-singkat-dengan-berbagai-tema-rKOiIZn4dP.jpg
5 Artikel Bahasa Jawa Singkat dengan Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016832/indonesia-day-bahasa-indonesia-semakin-populer-di-sekolah-kampus-australia-bGsgepsHG7.png
Indonesia Day, Bahasa Indonesia Semakin Populer di Sekolah-Kampus Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement