HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Begini Budaya Belajar Prasekolah dan SD di Jepang

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |12:56 WIB
Ternyata Begini Budaya Belajar Prasekolah dan SD di Jepang
Ini budaya belajar di sekolah Jepang (Foto: Japan Today)
JAKARTA - Tertarik mengajak si kecil bersekolah di Jepang? Ada sejumlah aturan yang perlu dicatat terkait sekolah SD atau prasekolah di Jepang.

Memulai kelas satu SD adalah salah satu masa transisi paling menarik dalam kehidupan seorang anak. Baik mereka bersekolah di tempat penitipan anak atau prasekolah di Jepang atau di luar negeri, atau tinggal di rumah bersama keluarga, memasuki sistem sekolah dasar akan memastikan musim semi yang penuh perubahan.

Anak-anak Jepang yang disurvei mencatat bahwa perbedaan terbesar antara tempat penitipan anak atau prasekolah dan sekolah dasar adalah waktu yang ditentukan untuk belajar. Dilansir dari Japan Today, Jumat (29/9/2023), ada keterbatasan waktu luang untuk bermain dan aturan kapan harus pergi ke kamar mandi atau minum air, serta seberapa besar kemandirian yang diperlukan. Apa saja?

Budaya Belajar Siswa di Jepang

1. Harus Mandiri

Dibandingkan dengan ekspektasi sekolah di tempat lain, poin ini sangat penting dalam konteks Jepang. Memang benar, pada tahun terakhir prasekolah, guru dapat memberikan tuntutan khusus kepada siswa berusia lima-enam tahun untuk mempersiapkan mereka agar lebih bertanggung jawab dan mandiri terhadap diri mereka sendiri pada tahun berikutnya.

