Riwayat Pendidikan Shin Tae-yong, Pelatih Timnas Indonesia

JAKARTA – Riwayat pendidikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menarik untuk diketahui. Dia berasal dari Korea Selatan. Pria kelahiran tahun 1970, tepatnya pada tanggal 11 Oktober itu, berhasil menaikkan Timnas Indonesia menjadi 10 peringkat dalam daftar negara-negara FIFA.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023) Shin Tae-yong hobi bermain sepak bola sejak menduduki bangku sekolah dasar saat kelas 3. Dia jago bermain sepak bola sudah terlatih sejak masih kecil. Hingga pelatihnya di sekolah dasar mengatakan bahwa ia sangat menikmati dan mendalami skill dalam bermain bola sampai tak kenal waktu.

Ketika mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah, ia mengikuti pertandingan tingkat pelajar, dan memperkuat Sekolah Menengah Teknik Daegu, sehingga ia bisa mendapatkan gelar pemain terbaik. Dari sana lah, ia dilirik oleh tim sepak bola dari metropolitan, Seoul, untuk bergabung dengannya, namun ia memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya.

Seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong melanjutkan perguruan tingginya di Universitas Yeungnam, yang merupakan kampus peringkat ke-1138 di dunia, 248 se Asia, dan 27 di Korea Selatan dengan keunggulan alumni agregat. Saat kuliah, Tae-yong masih berusia 19 tahun. Usia yang cukup terbilang sangat muda, sudah mampu memperkuat tim Universitas Yeungnam hingga melejit memperkuat klub Ilhwa Chunma.

Diketahui bahwa klub Ilhwa Chunma ini mengganti nama menjadi Seongnam Ilhwa Chunma, yang kini dikenal menjadi Seongnam FC. Di tim tersebut ia bermain dari tahun 1992 sampai 2004, dengan posisi bermain gelandang serang. Ia berhasil mencetak 99 gol dan membuat 68 assist dari 401 permainan.

Sudah banyak kejuaraan yang diraihnya seperti, menjuarai K-League sebanyak tiga kali dan Piala Liga Korea satu kali. Ia juga merupakan salah satu pemain terbaik dari 11 pemain sepanjang K-League 30th Anniversary Best XI. Pada tahun 2009, Shin Tae-yong menjadi manajer tim Korea Selatan, Seongnam, yang berhasil melatih anak didiknya dengan hebat hingga menjadi runner-up, K-League Piala FA Korea.

Setelah beberapa tahun kemudian, Tae-yong diberikan kepercayaan dari PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada tahun 2019. Hasil dari didikan Shin Tae-yong, para pemain Timnas Indonesia mampu lolos final Piala AFF 2020 yang mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1.