HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Siswa-siswi Sekolah Libur Tanggal 28 September 2023?

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:01 WIB
Apakah Siswa-siswi Sekolah Libur Tanggal 28 September 2023?
Apakah siswa siswi sekolah libur tanggal 28 September 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah siswa-siswi sekolah libur tanggal 28 September 2023? Pada 28 September 2023 jatuh pada hari Kamis pekan ini. Tanggal itu merupakan hari libur atau tanggal merah.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023), jika melihat Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2023 M (1444 H-1445 H) yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag), 28 September 2023 diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023, pada 28 September 2023 adalah libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H.

Tidak Ada Cuti Bersama

Cuti bersama tidak berlaku untuk peringatan Maulid Nabi 2023. Berdasarkan SKB Tiga Menteri, tidak ada cuti bersama yang mengiringi Maulid Nabi 2023, baik pada tanggal 27 maupun 29 September 2023.

Telusuri berita edukasi lainnya
