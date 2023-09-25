Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Nadiem Makarim Lantik 7 Rektor, Singgung soal Merdeka Belajar dan Tata Kelola Kampus

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:16 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, melantik tujuh orang pemimpin perguruan tinggi dan satu orang Widyaprada Ahli Utama. Kepada para pejabat yang dilantik, Nadiem berpesan untuk menjunjung tinggi profesionalitas dan menguatkan semangat kolaborasi.

“Masa depan anak-anak Indonesia bergantung pada komitmen kita untuk mentransformasi dan memajukan sistem pendidikan. Oleh karena itu, mari terus kuatkan kolaborasi kita untuk bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar,” tutur Nadiem dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (25/9/2023).

Sedangkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, implementasi Kurikulum Merdeka telah dilaksanakan di lebih dari 300.000 satuan pendidikan. “Perubahan itu telah mengubah proses belajar mengajar jauh lebih memerdekakan dan menyenangkan sehingga harus diikuti dengan penjaminan mutu guna memastikan keberlanjutan dari perubahan yang kita upayakan bersama,” ujar Nadiem. 

Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan tinggi, Mendikbudristek menyampaikan telah meluncurkan 10 terobosan Merdeka Belajar dari total 26 episode yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan tata kelola perguruan tinggi. “Untuk itu, saya berharap para pemimpin perguruan tinggi yang dilantik hari ini dapat segera melakukan konsolidasi dan merumuskan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di unit kerjanya masing-masing,” katanya.

