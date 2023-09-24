Studi: Kotoran Hewan Bisa Jadi Obat Luka Penderita Diabetes Melitus

JAKARTA – Kotoran hewan seringkali menganggu kita, sering ditemui dijalan, taman, tanah kosong dan lain-lainnya. Namun bagaimana jadinya ketika kotoran itu bisa dipakai untuk jadi obat?

Diabetes melitus, terutama pada borok kaki, merupakan luka yang ada di sekitar kaki dan 15% dari orang yang penderita diabetes, menderita penyakit ini juga. 6% diantaranya diperlukan untuk dibawa kerumah sakit karena infeksi yang ditimbulkan ataupun komplikasi yang ditemukan. Apalagi, kebanyakan orang sekarang lebih sering terkena diabetes karena keturunan ataupun karena pola makan yang salah.

Dilansir dari ScienceTimes, Minggu (24/9/2023) kotoran hewan yang bisa dipakai adalah yang berasalh dari Babun Guinea, Jerapah, Lemur, Babi Visayan dan binturong. Kotoran hewan diteliti oleh tim riset bahwa virus dalam kotoran tersebut bisa membunuh bakteri yang ada di borok penderita diabetes melitus.

Virus ini ditemukan secara kebetulan di pembuangan akhir Yorkshire Wildlife Park oleh Professor Graham Stafford. Kebetulan, mereka sedang mencari terapi baru untuk resistensi antibiotik, dan diapun tidak menyangka bahwa hewan yang terancam punah ini bisa membantu penelitiannya.