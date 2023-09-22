10 Kampus Terbaik di Dunia Tempat Para CEO Kuliah, Lulus Jadi Miliarder

JAKARTA - Kagum dengan para bos perusahaan alias CEO? Belajar di mana sih saat kuliah agar bisa sukses memimpin perusahaan? Sejumlah kampus menjadi lokasi para CEO dunia menempuh pendidikan.

Beberapa kampus di dunia terkenal mencetak banyak orang-orang ternama. Ribuan miliarder dan orang penting di dunia tentu berasal dari beberapa latar belakang yang berbeda.

Kampus-kampus top dunia seperti yang masuk di daftar Ivy League juga terkenal mencetak banyak lulusan penting dan orang-orang berpengaruh di dunia. Dilansir dari Preply, Jumat (22/9/2023), berikut ini merupakan daftar kampus-kampus top dunia yang juga mencetak banyak CEO penting dan berpengaruh di dunia.

10 Kampus yang Mencetak CEO

1. Harvard University

Siapa yang tidak tahu Harvard? Kampus ternama di dunia ini merupakan salah satu kampus impian bagi semua orang. Banyak tokoh penting di Indonesia yang juga lulusan dari kampus ini, seperti Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga lulus dari kampus ini dengan gelar Master of Business Administration. Salah satu CEO ternama dunia yang menjadi jebolan kampus ini adalah Mark Zuckerberg yang menjadi CEO Facebook atau kini dikenal Meta. CEO dari Microsoft, Bill Gates juga lulusan kampus ini dari program studi Hukum. Selain Zuckerberg dan gates, Harvard University juga meluluskan 69 CEO ternama dunia lainnya.

2. University of Pennsylvania

Kampus yang berada di Amerika Serikat ini mencetak banyak lulusan ternama dan sukses. Dikenal sebagai kampus yang masuk ke daftar Ivy League, banyak orang dan tokoh penting yang juga ingin berkuliah di kampus ini. Beberapa CEO ternama dunia yang lulus dari kampus ini adalah Stephen Cooper (CEO Warner Music Group). Robert Crandall (CEO American Airlines Inc.), Warren Buffett (CEO Berkshire Hathaway), Mike Eskew (CEO UPS), Terry Leahy (CEO Tesco), dan Philip B. Hofmann (CEO Johnson & Johnson).

3. Stanford University

Universitas bekas almamater Maudy Ayunda ini adalah salah satu kampus top di dunia. Banyak lulusan ternama dan terkenal dari kampus yang berada di Amerika Serikat ini. Ada kurang lebih 22 orang CEO ternama dunia yang lulus dari kampus ini. Berikut di antaranya mereka adalah Phil Knight CEO dari Nike, Andrew Grove CEO dari Intel, dan Theodore A. Mathas (CEO New York Life Insurance). Selain itu, ada pula Marissa Mayer CEO dari perusahaan Yahoo!

4. Seoul National University

Universitas ternama di Korea Selatan ini merupakan salah satu universitas terbaik di Korea, bahkan dunia. Tak sedikit para orang ternama dan artis yang berkuliah disini. Untuk masuk ke Seoul National University juga termasuk sulit. Salah satu CEO ternama dunia yang lulus dari universitas ini adalah Bang Si Hyuk, CEO Hybe Entertainment yang menaungi BTS, Enhypen, dan NewJeans. Universitas ini mencetak kurang lebih 13 CEO ternama dunia. CEO Netmarble, Seungwon Lee juga lulus dari kampus ini.

5. Columbia University

CEO ternama dunia selanjutnya yang lulus dari kampus ini adalah William Campbell (CEO Intuit Inc.), Robert Kraft (CEO Kraft), P. Roy Vagelos (CEO Merck & Co.), Vikram Pandit (CEO Citigroup), dan Ursula Burns (CEO Xerox Corporation). Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat. Salah satu artis ternama dunia, Taylor Swift juga mendapatkan gelar Honoris Causa dari New York University.