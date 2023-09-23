Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Guru Ditangkap Gegara Aniaya Siswa 2 Hari Berturut-turut

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:00 WIB
Viral! Guru Ditangkap <i>Gegara</i> Aniaya Siswa 2 Hari Berturut-turut
Guru di sekolah ini di India memukul siswanya hingga luka (Foto: Tribune India)
A
A
A

 

INDIA - Viral sebuah video di media sosial menampilkan seorang guru memukuli siswanya secara brutal di India. Murid yang menjadi korban tersebut mendapatkan luka serius akibat perlakuan kasar dan tak punya hati dari gurunya.

Diketahui guru tersebut mengajar di Sekolah Bal Vikas yang berada di area muslim, Ludhiana, India. Pelaku memukuli siswa yang baru berusia 10 tahun selama dua hari terus-menerus tanpa merasa bersalah.

Dari kejadian ini, korban mendapatkan luka serius. Pelaku langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian Ludhiana dan ditangkap. Diidentifikasi, guru tersebut bernama Sri Bhagwan, warga dari wilayah Sherpur kalan.

Kronologi peristiwa ini dimulai saat korban diduga secara tidak sengaja memukul siswa lain menggunakan pensil. Ketika pelaku melihat, ia langsung mulai menganiaya korban dengan dalih sebagai hukuman karena bersikap nakal.

Dalam video yang viral di media sosial. sang guru ditemani dengan dua siswa lain yang memegang kedua tangan dan kaki korban mulai memukuli punggung, tungkai, dan telapak kaki korban menggunakan tongkat.

Keterangan dari sang Ibu, putranya mulai menangis dan mengeluh kesakitan saat pulang sekolah pada Selasa (19/9/2023). Kakinya tidak bisa berjalan dengan baik dan tubuhnya terlihat memar.

Ibu dari korban akhirnya datang menemui pelaku. Tidak jera, pelaku mengancam pada Ibu korban akan mengeluarkan anaknya jika melaporkan perlakuannya ke pihak kepolisian. Setelah berbicara dengan Ibu korban, ternyata pelaku kembali memukuli korban dengan tongkat karena telah mengadu.

“Ketika anak saya kembali memberitahu saya tentang pemukulan tersebut, saya bersama anak tersebut segera pergi ke rumah sakit sipil untuk pemeriksaan kesehatan anak saya dan melaporkannya ke polisi,” kata ibu korban, dikutip pada Sabtu (23/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement