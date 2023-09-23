Viral! Guru Ditangkap Gegara Aniaya Siswa 2 Hari Berturut-turut

Guru di sekolah ini di India memukul siswanya hingga luka (Foto: Tribune India)

INDIA - Viral sebuah video di media sosial menampilkan seorang guru memukuli siswanya secara brutal di India. Murid yang menjadi korban tersebut mendapatkan luka serius akibat perlakuan kasar dan tak punya hati dari gurunya.

Diketahui guru tersebut mengajar di Sekolah Bal Vikas yang berada di area muslim, Ludhiana, India. Pelaku memukuli siswa yang baru berusia 10 tahun selama dua hari terus-menerus tanpa merasa bersalah.

Dari kejadian ini, korban mendapatkan luka serius. Pelaku langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian Ludhiana dan ditangkap. Diidentifikasi, guru tersebut bernama Sri Bhagwan, warga dari wilayah Sherpur kalan.

Kronologi peristiwa ini dimulai saat korban diduga secara tidak sengaja memukul siswa lain menggunakan pensil. Ketika pelaku melihat, ia langsung mulai menganiaya korban dengan dalih sebagai hukuman karena bersikap nakal.

Dalam video yang viral di media sosial. sang guru ditemani dengan dua siswa lain yang memegang kedua tangan dan kaki korban mulai memukuli punggung, tungkai, dan telapak kaki korban menggunakan tongkat.

Keterangan dari sang Ibu, putranya mulai menangis dan mengeluh kesakitan saat pulang sekolah pada Selasa (19/9/2023). Kakinya tidak bisa berjalan dengan baik dan tubuhnya terlihat memar.

Ibu dari korban akhirnya datang menemui pelaku. Tidak jera, pelaku mengancam pada Ibu korban akan mengeluarkan anaknya jika melaporkan perlakuannya ke pihak kepolisian. Setelah berbicara dengan Ibu korban, ternyata pelaku kembali memukuli korban dengan tongkat karena telah mengadu.

“Ketika anak saya kembali memberitahu saya tentang pemukulan tersebut, saya bersama anak tersebut segera pergi ke rumah sakit sipil untuk pemeriksaan kesehatan anak saya dan melaporkannya ke polisi,” kata ibu korban, dikutip pada Sabtu (23/9/2023).