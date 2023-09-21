Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

7 Tips Mencatat Pelajaran agar Mudah Dipahami, Lawan Rasa Malas

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:40 WIB
7 Tips Mencatat Pelajaran agar Mudah Dipahami, Lawan Rasa Malas
Tips mencatat pelajaran di sekolah agar mudah dipahami (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pelajar seringkali malas karena mencatat materi pelajaran apalagi kalau hal itu dilakukan sambil mendengarkan penjelasan materi dan guru di sekolah. Pada akhirnya kebanyakan diantara mereka memilih menyalin catatan teman, lalu besar kemungkinan catatan tersebut jarang dibaca. Apakah kamu termasuk tipe pelajar seperti itu?

Belajar paling efektif yaitu otak kamu aktif dan terhubung dengan materi yang dijelaskan ketika kamu merasa ingatan kamu cukup kuat untuk mengingat materi tersebut tanpa mencatat materi tidak masalah. Berikut tips dari laman resmi BPK Penabur, Kamis (21/9/2023), agar catatanmu mudah dipelajari dan dipahami.

Tips Mencatat Pelajaran

 

1. Teknik Belajar Efektif

Belajar Efektif adalah menerapkan active learning atau otak kita aktif selama belajar, baik saat kamu mencatat pelajaran atau tidak.

2. Pahami

Langkah pertama yang mesti kamu lakukan untuk menerapkan active learning yaitu memetakan terlebih dahulu kemampuan belajarmu. Tentukan target dan pahami hingga pelajari materi atau pertanyaan tersebut.

3. Jangan Menghafal

Jika selama ini belajar kamu hanya dari buku dan menghafal, konsep materi yang kamu pelajari sebenarnya belum masuk di otak. Artinya otak kamu belum aktif dari pengalaman. Ketika otak kamu aktif, kamu akan mudah memahami pelajaran dan tahu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari - hari.

4. Asah dan Ulangi

Kumpulan sirkuit neuron atau sel saraf. Jalur sel saraf satu dengan sel saraf lainnya sedang dihubungkan. Maka dari itu, mencari hubungan antara sirkuit neuron lama dengan sirkuit baru secara mudah untuk mengasah kemampuan menghubungkan ini dan ketika aktif akan mengaitkan satu konsep dengan materi dengan konsep lainnya atau disebut dengan mind mapping.

Halaman:
1 2
