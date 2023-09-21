Mengapa Suara Pesawat Terbang di Langit Bisa Terdengar Sampai Bawah?

Mengapa Suara Pesawat Terbang di Langit Bisa Terdengar Sampah Bawah? (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Mengapa suara pesawat terbang di langit bisa terdengar sampai bawah? Mungkin itu pertanyaan yang seringkali ditanya jika ada pesawat terbang yang melintas di langit.

Terkadang saat berdiri di lapangan terbuka atau berada dekat bandara kita sering merasa bising dengan suara pesawat yang terbang di atas kepada kita. Padahal pesawat tersebut terbang jauh tinggi di atas langit sedangkan kita berdiri di bawah.

Atau bahkan anda pernah merasa jika lokasi pesawat tersebut sangat dekat dengan posisi anda berdiri, namun nyatanya jika dilihat pesawat tersebut sudah terbang jauh di atas langit.

Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan kenapa suara pesawat yang terbang di langit bisa sampai ke terdengar di bawah oleh kita?

Terdapat beberapa faktor yang mampu menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berikut ini penjelasan mengapa suara pesawat terbang di langit bisa terdengar sampai bawah.

1. Faktor suara dari mesin pesawat terbang

Saat pesawat bergerak maka terdapat udara yang keluar dari mesin dengan kecepatan tinggi dan berinteraksi dengan udara diam di dalam mesin dapat menimbulkan gesekan dan turbulensi. Dimana melalui reaksi tersebut akan memicu terjadinya gelombang suara.

Jika pesawat bergerak lebih cepat maka gesekan dan turbulensi akan semakin besar. Dan saat roda pendaratan digunakan maka kebisingan yang dihasilkan akan semakin besar karena terdapat hambatan yang lebih besar.

2. Faktor atmosfer

Kondisi atmosfer menentukan sejauh mana seseorang di darat dapat merasakan kebisingan dari pesawat yang melintas di langit. Hal ini meliputi kondisi suhu, kecepatan dan arah angin, kelembapan, hujan, dan tutupan awan yang berperan dalam cara kita mendengar kebisingan pesawat.

Cuaca juga menjadi penyebab bagaimana gema gelombang suara dapat membuat suara terdengar lebih keras, atau lebih pelan dari yang sebenarnya. Hal ini karena terdapat faktor fisika di balik bagaimana suara pesawat dapat sampai ke telinga kita. Kondisi ini juga menentukan pesawat yang terbang pada ketinggian yang biasanya tidak menghasilkan kebisingan, mungkin dapat terdengar dalam kondisi atmosfer tertentu.

3. Faktor arah angin

Arah angin menentukan kondisi pendaratan dan lepas landas pesawat. Dimana pesawat harus melakukan pendaratan dan lepas landas dengan melawan angin.

Mudahnya saat angin berhembus kencang, suara pesawat akan terdengar di udara dan lebih banyak orang yang mendengar, namun suara tidak terlalu kuat karena hembusan angin akan menyebarkan suara ke wilayah yang lebih luas.