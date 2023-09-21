5 Contoh Teks Prosedur Kompleks dan Strukturnya

JAKARTA- Berikut ini ada beberapa contoh teks prosedur kompleks beserta strukturnya yang dapat kamu jadikan pedoman dalam pembelajaran. Sebab ilmu satu ini kerap diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

Teks prosedur pada pengertiannya merupakan karya tulis yang mencakup tentang tutorial, tips untuk membuat dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Salah satu jenis teks prosedur yang perlu dipahami adalah teks prosedur kompleks.

Berikut Okezone merangkum dari berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), terkait contoh teks prosedur kompleks.

Pengertian Teks Prosedur Kompleks

Sebelum mengetahui contoh teks prosedur kompleks, maka ada baiknya publik perlu mengetahui lebih dulu terkait pengertiannya.

Melansir dari e-book berjudul “Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan” Karya Taufiqur Rahman (2017, hal 22), menjelaskan bahwa Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh demi mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam hal tersebut.

Tujuan dari adanya teks prosedur kompleks dibuat untuk menujukan dan menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah yang runtut. Supaya lebih lengka maka simak teks prosedur kompleks.

5 Contoh Teks Prosedur Kompleks

1. Contoh Pertama

Cara Menghidupkan Televisi adalah barang elektronik yang kegunaannya dapat mengetahui berbagai informasi dari semua penjuru dunia

Beginilah cara untuk menghidupkan televisi :

1. Colokkan kabelnya ke listrik

2. tekan tombol on untuk menghidupkannya

3. pilih channel yang ingin ditonton

2. Contoh Kedua

Cara Membuat Sop Buah

Bahan-bahan :

Aneka jenis buah secukupnya (apel, anggur, alpukat, naga, melon, semangkan, dan lain sebagainya sesuai selera)

Selasih

Gula

Susu kental manis

Es batu serut

Kelapa muda

Cara membuatnya :