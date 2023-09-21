Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Teks Prosedur Kompleks dan Strukturnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:25 WIB
5 Contoh Teks Prosedur Kompleks dan Strukturnya
Ilustrasi contoh teks prosedur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Berikut ini ada beberapa contoh teks prosedur kompleks beserta strukturnya yang dapat kamu jadikan pedoman dalam pembelajaran. Sebab ilmu satu ini kerap diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

 BACA JUGA:

Teks prosedur pada pengertiannya merupakan karya tulis yang mencakup tentang tutorial, tips untuk membuat dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Salah satu jenis teks prosedur yang perlu dipahami adalah teks prosedur kompleks.

Untuk lebih lengkapnya simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum dari berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), terkait contoh teks prosedur kompleks.

Pengertian Teks Prosedur Kompleks

Sebelum mengetahui contoh teks prosedur kompleks, maka ada baiknya publik perlu mengetahui lebih dulu terkait pengertiannya.

Melansir dari e-book berjudul “Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan” Karya Taufiqur Rahman (2017, hal 22), menjelaskan bahwa Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh demi mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam hal tersebut.

Tujuan dari adanya teks prosedur kompleks dibuat untuk menujukan dan menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah yang runtut. Supaya lebih lengka maka simak teks prosedur kompleks.

5 Contoh Teks Prosedur Kompleks

1. Contoh Pertama 

Cara Menghidupkan Televisi adalah barang elektronik yang kegunaannya dapat mengetahui berbagai informasi dari semua penjuru dunia

Beginilah cara untuk menghidupkan televisi :

1. Colokkan kabelnya ke listrik
2. tekan tombol on untuk menghidupkannya
3. pilih channel yang ingin ditonton

2. Contoh Kedua

Cara Membuat Sop Buah

Bahan-bahan :

  • Aneka jenis buah secukupnya (apel, anggur, alpukat, naga, melon, semangkan, dan lain sebagainya sesuai selera)
  • Selasih
  • Gula
  • Susu kental manis
  • Es batu serut
  • Kelapa muda

Cara membuatnya :

  • Potong semua buah yang ada berbentuk dadu atau sesuai selera, lalu serut kelapa muda dan sisihkan Blender satu jenis buah sesuai selera anda
  • Siapkan wadah mangkuk besar, kemudian masukkan jus buah ke dalam mangkuk Lalu masukkan semua buah yang sudah dipotong dadu ke dalam mangkuk, dan tambahkan gula yang sudah dicairkan
  • Tambahkan susu kental manis secukupnya dan masukkan kelapa muda yang sudah disiapkan
  • Terakhir masukkan es serut dan selasih ke dalam mangkuk, dan siap disajikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189833//mnc-KngZ_large.jpg
MNC University Gelar Seminar 'Empowered Leadership Through Financial Literacy' untuk Calon Pemimpin Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/624/3141465//laba_laba-rj8u_large.jpg
Laba-Laba Hasil Rekayasa Genetika Pertama di Dunia Hasilkan Sutra Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/65/3140907//kuliah-OWVk_large.jpg
31 Persen Gen Z Pilih Tidak Kuliah, Gara-Gara Biaya Mahal hingga Kualitas Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/483/3093399//kenali_skincare_etiket_biru_yang_berbahaya_bagi_kesehatan-woXv_large.jpg
Apa Itu Skincare Beretiket Biru yang Bisa Mengancam Kesehatan? Yuk Simak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/278/3091498//mnc-sekuritas-edukasi-mahasiswa-trisakti-soal-investasi-di-pasar-modal-KjIhXFkiIf.jpg
MNC Sekuritas Edukasi Mahasiswa Trisakti soal Investasi di Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/598/3090769//kemenparekraf-taZD_large.jpg
Vision+ Dukung Kelas Humas Muda Vol. 2: Good Story, Good Brand, Raih Apresiasi Kemenparekraf
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement