Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Contoh Teks Prosedur Protokol Termasuk Strukturnya

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |04:02 WIB
Contoh Teks Prosedur Protokol Termasuk Strukturnya
Ilustrasi contoh teks prosedur protokol (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh teks prosedur protokol penting untuk diketahui karena dalam setiap produk apapun saat ini mencantumkan berbagai keterangan. Khususnya dalam bentuk prosedur pemakaian.

Teks prosedur dan protokol sangat dibutuhkan untuk memandu dalam melakukan segala aktivitas atau menyelesaikan masalah dengan beberapa langkah yang bisa diikuti.

Tujuan dari teks prosedur untuk mengerjakan sesuatu agar berjalan dengan baik dan benar.

Teks prosedur kerap dibagi menjadi tiga yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. 

Sementara itu teks prosedur protokol memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu kaku. Sehingga langkah-langkahnya bisa dilakukan secara acak, tetapi tidak mengubah tujuan yang ingin dicapai. 

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), berikut adalah contoh teks prosedur protokol yang dapat dijadikan referensi.

5. Cara Membuat Mie Instan

Mie instan merupakan menu andalan masyarakat Indonesia, apalagi di saat cuaca dingin. Untuk membuat sepiring mie instan yang lezat, caranya cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya:

  • Pertama, rebus air secukupnya.
  • Setelah mendidih, masukkan mie instan.
  • Rebus selama kurang lebih 3 menit.
  • Saat bersamaan, masukkan bumbu dan minyak mie ke dalam mangkuk.
  • Jika mi sudah terasa empuk, angkat dan tiriskan.
  • Siapkan mangkuk yang berisi bumbu dan minyak mie.
  • Masukkan mie ke dalamnya.
  • Tuang air panas secukupnya.
  • Mie rebus siap disajikan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement