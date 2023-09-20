Canggih! Mahasiswa Ciptakan Alat Hitung Braille untuk Siswa Difabel

JAWA TENGAH - Mahasiswa Universitas Muara Kudus tergerak untuk menciptakan media pembelajaran matematika yang disebut Abropez atau alat operasi hitung puzzle. Metode tersebut diperuntukkan untuk siswa SD Luar Biasa (SDLB).

Selain sebagai media mengenal angka braille juga sebagai alat untuk belajar matematika dasar. Berawal dari keprihatinan pada siswa SDLB Kudus yang kesulitan belajar matematika, enam mahasiswa berhasil menciptakan alat tersebut.

Alat itu sendiri terbuat dari kayu yakni berupa kotak dadu yang sisi-sisinya diberi manik-manik menonjol untuk mengenal dan membaca angka braille. Ada juga dadu yang berisi kode berupa sama dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian.

Selain dadu berisi angka braille alat ini juga dilengkapi dengan sempoa. Penggunaannya pun sangat sederhana.

Saat diberi soal matematika, siswa kemudian mengambil dadu sesuai angka pada soal matematika ditata sesuai urutan lalu menghitung soal matematika tersebut dengan sempoa. Menurut salah satu siswa SDLB, selama ini dia memang kesulitan membaca angka dan belajar matematika karena media belajarnya hanya berupa kertas yang diberi angka braille.