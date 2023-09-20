Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prestasi Jonatan Christie saat Sekolah, Ternyata Juara Olimpiade se-Asia Tenggara

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:06 WIB
Prestasi Jonatan Christie saat Sekolah, Ternyata Juara Olimpiade se-Asia Tenggara
Prestasi Jonatan Christie semasa sekolah ternyata juara olimpiade (Foto: PBSI)
JAKARTA - Simak riwayat pendidikan Jonatan Christie, anak dari pasangan Andreas Adi dan Marianti Djaja. Jonatan lahir di Jakarta tepatnya pada tanggal 15 September 1997. Ia akrab dipanggil Jojo yang merupakan atlet bulutangkis tunggal putra asal Indonesia. Baru-baru ini Jojo meraih medali emas dalam ajang Hong Kong Open 2023.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023) Jojo mengenyam pendidikan sekolah dasarnya di SD Santonius 1, Jakarta Timur. Pada usia 6 tahun ia sudah bermain bulutangkis, karena ayahnya sangat menginginkan anaknya mahir dan fokus dalam bulutangkis. 

Jojo merupakan siswa berbakat. Saat kelas 6 SD, dalam usia 11 tahun ia meraih medali emas pada kejuaraan Olimpiade Pelajar Sekolah Dasar se-Asia Tenggara, Jakarta, tahun 2008.

Setelah lulus SD, Jojo melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tepatnya di SMPN 220 Jakarta Barat. Pada tahun 2015 ia sudah mulai sering mengikuti turnamen-turnamen senior di level yang lebih tinggi. Ia juga salah satu andalan favorit di Sudirman Cup 2015, Sea Games 2015, Thomaa Cup 2016, Sudirman Cup 2017,dan Sea Games 2017.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan nya di sekolah menengah di SMAN 1 Babakan Madang, Bogor. Ia berhasil mengharumkan nama bangsa saat dia memenangkan Piala Thomas 2020. Pada pertandingan tersebut ia berhasil mencetak skor 2-1 untuk mengalahkan Li Shi Feng di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. 

Dalam melanjutkan ke perguruan tinggi belum diketahui dari pihak manapun ia menempuh pendidikan tingginya dimana. Tetapi ia sangat banyak meraih prestasi dalam pertandingan bulutangkis. Dan sudah banyak medali yang ia dapat. 

 BACA JUGA:

Biodata dan Profil

 

Nama : Jonatan Christie 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 September 1997

Profesi : Atlet

Tinggi Badan : 1,79 m (587 ft 3 in) 

Berat Badan : 75 kg

Agama : Kristen

Peringkat dunia saat ini : 11 (20 March 2018)

