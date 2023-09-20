Belajar Sejarah di Museum Ganesya, Kaya Koleksi Peninggalan Kerajaan Majapahit

MALANG - Tertarik melihat peninggalan kerajaan Majapahit? Cobalah berkunjung ke Museum Ganesha Malang. Lokasi museum yang berada satu lokasi dengan spot wisata air di daerah Balearjosari, Kota Malang ini memamerkan berbagai macam koleksi mulai keris peninggalan era Majapahit, peralatan rumah tangga, hingga kendi-kendi yang digunakan untuk upacara keagamaan.

Beberapa koleksi Museum Ganesya juga datang dari permukiman - permukiman kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Tampak beberapa barang-barang milik warga di era Majapahit di ibukota hingga daerah-daerah lain yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur.

Koleksi benda-benda dari peninggalan Kerajaan Majapahit ini menjadi koleksi bersifat tetap dari Museum Ganesya yang berada di kompleks Perumahan Graha Kencana Blimbing, Kota Malang. Pemandu senior Museum Ganesya Amri Bayu mengungkapkan, ada dua jenis koleksi dari museum yakni benda-benda yang sifatnya tetap seperti koleksi peninggalan Kerajaan Majapahit dan Singasari. Sedangkan untuk benda-benda dengan jenis koleksi temporari atau tergantung waktunya mulai dari segala macam benda-benda wayang.

"Kalau benda-benda arkeologi sejarah Singasari dan Majapahit itu tetap. Yang sifatnya temporary, ini benda museum temporary ini tiap enam bulan sekali di-update, tergantung temanya. Pernah yang dipamerkan itu benda-benda mistik, keris. Kemudian celengan, yang terakhir ragam londo wayang Arjuna," ucap Amri Bayu, pada Rabu (20/9/2023)

Benda-benda yang berhubungan dengan peninggalan Kerajaan Majapahit disebut Amri, berada di lantai dua dari tiga lantai lokasi museum. Bangunan museum ini sendiri menyatu dengan bangunan loket wahana permainan air yang dikelola oleh perusahaan yang sama.

"Di lantai dua ini ada benda-benda sejarah dari beberapa kerajaan, yang banyak dari Majapahit dan Singasari. Ini benda-benda yang berhubungan dengan keramik atau alat-alat logistik zaman dahulu, terutama perdagangan era antarkerajaan," ucapnya.