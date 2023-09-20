Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Belajar Sejarah di Museum Ganesya, Kaya Koleksi Peninggalan Kerajaan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |12:44 WIB
Belajar Sejarah di Museum Ganesya, Kaya Koleksi Peninggalan Kerajaan Majapahit
Museum Ganesya menyimpan peninggalan kerajaan Majapahit (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Tertarik melihat peninggalan kerajaan Majapahit? Cobalah berkunjung ke Museum Ganesha Malang. Lokasi museum yang berada satu lokasi dengan spot wisata air di daerah Balearjosari, Kota Malang ini memamerkan berbagai macam koleksi mulai keris peninggalan era Majapahit, peralatan rumah tangga, hingga kendi-kendi yang digunakan untuk upacara keagamaan.

Beberapa koleksi Museum Ganesya juga datang dari permukiman - permukiman kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Tampak beberapa barang-barang milik warga di era Majapahit di ibukota hingga daerah-daerah lain yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur.

Koleksi benda-benda dari peninggalan Kerajaan Majapahit ini menjadi koleksi bersifat tetap dari Museum Ganesya yang berada di kompleks Perumahan Graha Kencana Blimbing, Kota Malang. Pemandu senior Museum Ganesya Amri Bayu mengungkapkan, ada dua jenis koleksi dari museum yakni benda-benda yang sifatnya tetap seperti koleksi peninggalan Kerajaan Majapahit dan Singasari. Sedangkan untuk benda-benda dengan jenis koleksi temporari atau tergantung waktunya mulai dari segala macam benda-benda wayang.

"Kalau benda-benda arkeologi sejarah Singasari dan Majapahit itu tetap. Yang sifatnya temporary, ini benda museum temporary ini tiap enam bulan sekali di-update, tergantung temanya. Pernah yang dipamerkan itu benda-benda mistik, keris. Kemudian celengan, yang terakhir ragam londo wayang Arjuna," ucap Amri Bayu, pada Rabu (20/9/2023)

Benda-benda yang berhubungan dengan peninggalan Kerajaan Majapahit disebut Amri, berada di lantai dua dari tiga lantai lokasi museum. Bangunan museum ini sendiri menyatu dengan bangunan loket wahana permainan air yang dikelola oleh perusahaan yang sama.

"Di lantai dua ini ada benda-benda sejarah dari beberapa kerajaan, yang banyak dari Majapahit dan Singasari. Ini benda-benda yang berhubungan dengan keramik atau alat-alat logistik zaman dahulu, terutama perdagangan era antarkerajaan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190673/sejarah-n7sp_large.jpg
Buku Sejarah Indonesia 2025 Jadi Penyangga Bangsa di Tengah Hoaks dan Pseudohistori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement