HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti Unpad Ungkap Riset soal Bahaya Kandungan TAR Rokok saat Dibakar

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |21:22 WIB
Peneliti Unpad Ungkap Riset soal Bahaya Kandungan TAR Rokok saat Dibakar
Kandungan TAR dalam rokok berbahaya terutama saat dibakar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tingginya angka perokok mendorong peneliti Universitas Padjadjaran untuk melakukan riset tentang tembakau alternatif. Menurut peneliti, diperlukan upaya lain untuk mengurangi prevalensi perokok, seperti pendekatan pengurangan bahaya tembakau yang memanfaatkan produk tembakau alternatif termasuk meneliti seputar kandungan TAR dan nikotin

Akademisi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. drg. Amaliya, M.Sc., menjelaskan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan kantong nikotin, memiliki peran potensial dalam membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya. Hal ini juga didukung oleh hasil kajian ilmiah Public Health England pada tahun 2018 berjudul “Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products” yang menyimpulkan produk tembakau alternatif memiliki paparan risiko sehingga 90-95 persen lebih rendah daripada rokok. Prof. Amaliya melanjutkan, beberapa jenis produk tembakau alternatif menggunakan sistem pemanasan, bukan melalui proses pembakaran seperti pada rokok.

“Profil risiko produk tembakau alternatif lebih rendah daripada rokok karena tidak menghasilkan TAR. TAR adalah zat kimia dan partikel padat yang dihasilkan saat rokok dibakar,” ujarnya, Senin (18/9/2023).

BACA JUGA:

Asyiknya Anak Unpad, Bisa Lulus Kuliah dengan Pilihan Tugas Selain Skripsi 

Selain lebih rendah risiko daripada rokok, produk tembakau alternatif juga terbukti setidaknya dua kali lebih efektif dibandingkan terapi pengganti nikotin (nicotine replacement therapies) dalam membantu perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaannya. Adanya potensi tersebut membuat sejumlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Selandia Baru mendukung penggunaan produk tersebut sebagai upaya untuk menekan prevalensi merokok. Menurut Prof. Amaliya, Indonesia bisa berkaca dari negara-negara tersebut dalam mengurangi bahaya merokok.

Halaman:
1 2
