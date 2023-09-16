Penasaran Wujud Dinosaurus T-Rex Sebenarnya? Ini Penampakannya

JAKARTA –T-Rex dikenal sebagai dinosaurus yang kejam. Wujudnya, selama ini hanya digambarkan lewat film Jurassic Park. Makhlik 66 juta tahun yang lalu ini hidup pada periode geologi yang dikenal sebagai Zaman Kapur Akhir, dinosaurus masih mendominasi bumi. Seperti apa sih wujudnya?

Dinosaurus adalah kelompok reptil besar yang mencakup berbagai spesies dengan ukuran, bentuk, dan perilaku yang beragam. Namun membayangkan seperti apa rupa dinosaurus 66 juta tahun lalu adalah tugas yang sulit. Membuat model realistis reptil prasejarah ini memerlukan analisis fosil yang mendetail, tebakan cerdas, dan imajinasi kreatif.

Dilansir dari Sciencetimes.com, Sabtu (16/9/2023) selama berabad-abad, dinosaurus telah menarik imajinasi para ilmuwan dan masyarakat. Metode paling akurat untuk membayangkan seperti apa organisme yang punah adalah melalui seni paleo, di mana seniman menggabungkan pengetahuan terkini tentang hewan untuk menggambarkan skenario realistis.

Ketika T. rex dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1905, awalnya ia direpresentasikan sebagai sosok maskulin. Faktanya, namanya diterjemahkan menjadi "raja kadal yang kejam" dalam bahasa Latin. Ketika kerangka T. rex pertama digali di American Museum of Natural History, para ahli memilih posisi tegak dan menyeret ekor yang menunjukkan seorang juara tinju.

Pada akhir abad ke-20, penelitian menunjukkan bahwa dinosaurus berdarah panas dan sangat aktif. T. rex berubah dari makhluk yang suka menyeret ekor menjadi predator ramping dengan pose atletis dan otot yang bergetar. Dari representasi ini munculah gambaran yang ditampilkan dalam "Jurassic Park", di mana para pembuat film sengaja membuat rekonstruksi T. rex menjadi menakutkan.

Gagasan konvensional tentang seperti apa rupa T. rex, seperti yang ada di film "Jurassic Park", biasanya sudah ketinggalan zaman secara ilmiah dan hanya didasarkan pada pemasaran hipermaskulin, yang bermaksud menjual mainan kepada anak laki-laki.

Pada tahun 2018, Field Museum meluncurkan rekonstruksi T. rex yang paling akurat. Pameran tersebut mencakup tunggangan baru kerangka T. rex mereka yang terkenal bernama "Sue", pada tahun 2020, museum juga meluncurkan model seukuran aslinya.

Pemasangan kerangka ini adalah salah satu yang pertama menunjukkan gastralia, tulang yang menopang perut di bagian bawah T. rex antara tulang dada dan panggul. Di masa lalu, gastralia tidak selalu dipasang karena dua alasan: Pemasangannya menantang, dan gastralia memperluas siluetnya serta membuat hewan terlihat lebih gemuk. Karena kebanyakan orang ingin melihat mesin pembunuh yang agresif, batang tubuh T. rex dengan gastralia yang seperti tong tidak cocok dengan gambar ini.