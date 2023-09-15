Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kuliah Umum Bersama Ribuan Mahasiswa, Kapolri Minta Ademkan Suasana Politik Jelang Pemilu 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:06 WIB
Kuliah Umum Bersama Ribuan Mahasiswa, Kapolri Minta Ademkan Suasana Politik Jelang Pemilu 2024
Kapolri meminta mahasiswa menjadi penyejuk menjelang Pemilu 2024 (Foto: Avirista Midaada)




MALANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kuliah umum pada penutupan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di hadapan sekitar 6.000 mahasiswa baru (Maba) UMM Jenderal Listyo berpesan mahasiswa haruslah menjadi pembeda yang positif di tengah dinamika politik jelang Pemilu 2024. 

Maka Listyo pun menekankan, tugas mahasiswa juga untuk sama-sama menjaga kondusivitas keamanan jelang Pemilu. "Kalau ada yang mau menggunakan isu, yang mengakibatkan polarisasi, maka tugas adik-adik untuk menegur, bisa adik-adik mahasiswa untuk menjadi cooling system mendinginkan," kata Listyo Sigit, saat kuliah umum bertajuk penutupan Pesmaba di Dome UMM, pada Jumat (15/9/2023).

Ia juga meminta mahasiswa bisa turut membantu menjaga perbedaan, sehingga polarisasi tidak terjadi. Polarisasi politik atau terbelahnya pandangan masyarakat, dan tidak menghargai perbedaan ini tentu dikatakan Listyo Sigit bisa menjadi penghalang menciptakan proses pemilu yang berjalan aman dan damai.

"Saya harapkan di tahun politik kita bisa sama-sama jaga, cari yang namanya pemilu, Apakah itu pilpres, Pilkada, semuanya bisa berjalan damai dan aman," kata dia.

