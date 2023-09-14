Tertarik Kuliah Gratis di Inggris? Ada 150 Kampus Terbaik Jadi Pilihan Beasiswa Chevening 2023

JAKARTA - Peluang untuk bisa kuliah gratis di Inggris terbuka lebar. Beasiswa Chevening Inggris 2023 untuk calon pemimpin masa depan dari Indonesia telah dibuka mulai 12 September hingga 7 November 2023.

Beasiswa Chevening ditujukan untuk individu dari semua latar belakang yang memiliki komitmen dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan. Mereka juga harus dapat menunjukkan bagaimana gelar S2 Inggris akan membantu mereka menciptakan perubahan positif di Indonesia.

Enaknya, beasiswa ini menawarkan dukungan finansial penuh bagi para sarjana untuk belajar meraih gelar S2 yang memenuhi syarat di lebih dari 150 universitas di Inggris dan juga mendapatkan akses ke berbagai pengalaman eksklusif terkait akademis, profesional, dan budaya. Pengajuan aplikasi dilakukan melalui formulir aplikasi online di chevening.org/apply .

Ada 1.500 Lowongan Beasiswa

Tahun 2023 menandai peringatan 40 tahun beasiswa Chevening. Sejak program ini diluncurkan pada tahun 1983, lebih dari 55.000 profesional mempunyai kesempatan untuk meningkatkan karir mereka melalui Chevening. Sebanyak 20 kepala negara atau pemerintahan saat ini serta beberapa mantan kepala negara di negara-negara di dunia adalah alumni Chevening. Ada sekitar 1.500 beasiswa yang ditawarkan secara global untuk tahun akademik 2024/2025. Jumlah ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Inggris dalam membangun pemimpin masa depan seiring dengan perayaan ulang tahun Chevening yang ke-40.

“Indonesia adalah mitra yang sangat penting bagi Inggris dan Chevening adalah cara terbaik untuk menunjukkan komitmen jangka panjang dan berkelanjutan Inggris terhadap hubungan ini. Kami percaya bahwa dengan mendukung talenta-talenta cemerlang untuk belajar dan menjalani pendidikan S2 mereka di Inggris, kami membekali mereka untuk membangun masa depan Indonesia dan dunia,” kata Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Matt Downing, dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (14/9/2023).