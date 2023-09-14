Riwayat Pendidikan Maria Theodore, Dikabarkan Dekat dengan Marselino Ferdinan

JAKARTA – Riwayat pendidikan Maria Theodore, yang dikabarkan dekat Marselino Ferdinan menarik untuk disimak. Siapa yang tidak mengenal Maria Theodore? Sosok aktris yang sedang menjadi perbincangan banyak publik.

Aktris muda yang memiliki banyak segudang karya film ini dirumorkan dekat dengan salah satu pemain Timnas Indonesia U-23, yaitu Marselino Ferdinan. Maria merupakan anak keturunan Indonesia dan Amerika Serikat dengan tahun kelahiran 2002 tepatnya pada tanggal 13 Desember.

Ketika masih kecil, tepatnya di tahun 2009, ia aktif menjadi anggota pramuka di sekolah dasar, yang saat ini karakternya sedikit membentuk jiwa anak pramuka. Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), fakta menarik dari seorang Maria Theodore adalah ia jarang memposting foto selfie di instagramnya, tidak seperti artis cantik lain yang gemar mengunggah dirinya. Walaupun jarang unggah foto dirinya di instagram, tetapi wanita blasteran Indonesia-Amerika Serikat ini kerap membagikan momennya ketika sedang travelling di beberapa feed instagramnya.

Untuk riwayat pendidikan saat ini belum diketahui dari pihak manapun. Tetapi sudah banyak pencapaian karier dan hasil karya yang telah diraihnya. Pada tahun 2018 adalah awal perjalanan karir seorang Maria Theodore lewat film televisi (FTV) dengan judul Cinta Jangan Kasih Kendor.

Dengan paras kecantikannya, ia berhasil membuat banyak orang mengaguminya, bahkan sudah banyak tawaran untuk bermain peran dalam berbagai FTV, seperti FTV dengan judul Terlalu Posesif, Putusin atau Bertahan, dan Berawal Dari Penggemar Kini Jadi Pacar

Lalu pada tahun 2020 ia mendapatkan kesempatan untuk bermain web drama yang berjudul I Hear(t) You bersama dengan adu aktingnya dalam sejumlah aktor dan aktris muda lainnya, seperti Junior Roberts, Adhisty Zara, Hasyakyla Utami, dan lainnya.

Di tahun berikutnya ia membintangi web series yang cukup booming pada saat itu, yang berjudul Live With My Ketos. Maria berperan sebagai Abel yang terkenal dengan cewek yang feminim tetapi sedikit galak. Di episode awal abel terlihat sangat akrab dengan Gabriella, namun karena suatu hal, pertemanan mereka terancam. Web series ini juga dibintangi sejumlah artis yang profesional dalam bidangnya seperti Adhisty Zara, Arbani Yasiz, Arya Vasco, dan lainnya.