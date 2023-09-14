Siswa Australia Seru Belajar Budaya Indonesia, dari Wayang hingga Gamelan

CANBERRA - Balai Wisata Budaya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra semakin diminati siswa Australia. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya siswa sekolah Australia yang melakukan kunjungan.

Pada Kamis (14/9/2023), sebanyak 20 siswa dan 4 orang guru dari Discovery Christian College telah berkunjung ke Balai Wisata Budaya. Tujuan kunjungan adalah untuk mengenalkan para siswa mengenai keragaman budaya Indonesia yang merupakan tetangga dekat Australia. Seluruh siswa yang mengikuti kunjungan ini adalah siswa kelas 6.

Dalam kunjungan tersebut para siswa mendapatkan penjelasan mengenai letak geografis Indonesia yang dekat dengan Australia, budaya, bahasa, dan tempat-tempat wisata menarik di Indonesia maupun tempat-tempat bersejarah. Tidak lupa juga kuliner Indonesia dari berbagai daerah diperkenalkan melalui tayangan layar. Selain itu para siswa juga diberi penjelasan mengenai benda-benda budaya yang terdapat di dalam Balai Wisata Budaya KBRI Canberra, seperti wayang, reog, pakaian adat masing-masing daerah, serta alat musik tradisional Indonesia.

Menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib, Balai Wisata Budaya terbuka untuk seluruh sekolah Australia yang ingin berkunjung dan mengenal Indonesia. Menurutnya, kantor Atdikbud KBRI Canberra selalu mempromosikan ke sekolah-sekolah mengenai Balai Wisata Budaya ini dan mengundang sekolah untuk berkunjung. Balai Wisata Budaya di KBRI Canberra merupakan etalase budaya Indonesia yang selama ini menjadi sarana efektif untuk mengenalkan Indonesia.

“Sejak awal tahun 2023 sampai sekarang sudah sekitar 20 sekolah dari berbagai kota di Australia mengunjungi Balai Wisata Budaya KBRI Canberra. Kami memberikan edukasi mengenai Indonesia, karena tidak semua siswa mengenal Indonesia. Selain itu kami juga mengenalkan budaya Indonesia, termasuk mengenalkan musik tradisional Indonesia. Jika waktu memungkinkan, kami juga memberikan mini workshop gamelan, angklung, ataupun tari tradisional Indonesia,” kata Atdikbud Najib dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (14/9/2023).

Mengingat waktu kunjungan dari Discovery Christian College yang singkat, tambah Najib, para siswa hanya berkesempatan mencoba satu alat musik saja, yaitu gamelan Jawa. Semua siswa dan guru mendapat kesempatan untuk mencoba memainkan gamelan dibawah arahan pelatih gamelan Jawa KBRI, Ragil Purnomo. Ragil merupakan staf fungsi penerangan, sosial dan budaya KBRI yang selama ini mengajarkan gamelan Jawa di Canberra.