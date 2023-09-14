Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Australia Seru Belajar Budaya Indonesia, dari Wayang hingga Gamelan

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |13:47 WIB
Siswa Australia Seru Belajar Budaya Indonesia, dari Wayang hingga Gamelan
Siswa Australia seru belajar budaya Indonesia (Foto: KBRI Canberra)
A
A
A

CANBERRA - Balai Wisata Budaya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra semakin diminati siswa Australia. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya siswa sekolah Australia yang melakukan kunjungan.

Pada Kamis (14/9/2023), sebanyak 20 siswa dan 4 orang guru dari Discovery Christian College telah berkunjung ke Balai Wisata Budaya. Tujuan kunjungan adalah untuk mengenalkan para siswa mengenai keragaman budaya Indonesia yang merupakan tetangga dekat Australia. Seluruh siswa yang mengikuti kunjungan ini adalah siswa kelas 6.

Dalam kunjungan tersebut para siswa mendapatkan penjelasan mengenai letak geografis Indonesia yang dekat dengan Australia, budaya, bahasa, dan tempat-tempat wisata menarik di Indonesia maupun tempat-tempat bersejarah. Tidak lupa juga kuliner Indonesia dari berbagai daerah diperkenalkan melalui tayangan layar. Selain itu para siswa juga diberi penjelasan mengenai benda-benda budaya yang terdapat di dalam Balai Wisata Budaya KBRI Canberra, seperti wayang, reog, pakaian adat masing-masing daerah, serta alat musik tradisional Indonesia.

 Siswa Australia belajar budaya Indonesia (Foto: KBRI Canberra)

Menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib, Balai Wisata Budaya terbuka untuk seluruh sekolah Australia yang ingin berkunjung dan mengenal Indonesia. Menurutnya, kantor Atdikbud KBRI Canberra selalu mempromosikan ke sekolah-sekolah mengenai Balai Wisata Budaya ini dan mengundang sekolah untuk berkunjung. Balai Wisata Budaya di KBRI Canberra merupakan etalase budaya Indonesia yang selama ini menjadi sarana efektif untuk mengenalkan Indonesia.

“Sejak awal tahun 2023 sampai sekarang sudah sekitar 20 sekolah dari berbagai kota di Australia mengunjungi Balai Wisata Budaya KBRI Canberra. Kami memberikan edukasi mengenai Indonesia, karena tidak semua siswa mengenal Indonesia. Selain itu kami juga mengenalkan budaya Indonesia, termasuk mengenalkan musik tradisional Indonesia. Jika waktu memungkinkan, kami juga memberikan mini workshop gamelan, angklung, ataupun tari tradisional Indonesia,” kata Atdikbud Najib dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (14/9/2023).

Mengingat waktu kunjungan dari Discovery Christian College yang singkat, tambah Najib, para siswa hanya berkesempatan mencoba satu alat musik saja, yaitu gamelan Jawa. Semua siswa dan guru mendapat kesempatan untuk mencoba memainkan gamelan dibawah arahan pelatih gamelan Jawa KBRI, Ragil Purnomo. Ragil merupakan staf fungsi penerangan, sosial dan budaya KBRI yang selama ini mengajarkan gamelan Jawa di Canberra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement