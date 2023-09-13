Asal Usul Lagu Halo-Halo Bandung sebagai Warisan Budaya, Diduga Dijiplak Malaysia

JAKARTA – Lagu Halo-Halo Bandung adalah salah satu lagu perjuangan yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di kota Bandung. Meskipun terdapat beberapa versi mengenai asal usul lagu ini, sebagian besar informasi sejarah menunjukkan bahwa lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki, seorang komposer dan musisi terkenal di Indonesia.

Ismail Marzuki (1914-1958) adalah seorang komposer, pencipta lagu, dan musisi ternama Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh sentral dalam perkembangan musik populer Indonesia pada masanya. Ismail Marzuki dikenal karena menciptakan berbagai lagu populer yang masih didengarkan hingga saat ini.

Pada tahun 1940, Ismail Marzuki menciptakan lagu “Halo-Halo Bandung”. Lagu ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan mencerminkan cinta dan kebanggaannya terhadap kota Bandung. Liriknya menggambarkan keindahan alam dan budaya kota Bandung.

Lagu ini menjadi semacam hymne kota Bandung dan sering kali dinyanyikan dalam berbagai acara resmi maupun non resmi di kota tersebut. Lagu “Halo-Halo Bandung” bukan hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Liriknya mencerminkan semangat keindahan dan keragaman alam Indonesia, dan lagu ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana sih sejarahnya?

Sejarah Lagu Halo-Halo Bandung

Dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung, Rabu (13/9/2023), bahwa lagu dan lirik perjuangan ini berasal dari kisah romantis Ismail Marzuki bersama istrinya, Eulis Zuraidah yang sempat mengungsi ke Bandung untuk menghindari tentara Inggris dan Belanda di Jakarta. Banyak kenangan dan peristiwa mereka selama di kota kembang ini.