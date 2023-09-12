Tips Mendidik Anak agar Punya Pendidikan yang Baik dan Mental yang Cerdas

JAKARTA - Bagaimana sih cara mendidik anak yang baik? Kondisi yang stabil dengan kesiapan yang matang dalam segala aspek tentu akan mempermudah dalam merawat anak. Mengasuh dan mendidik anak sekaligus bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak faktor yang harus dipersiapkan untuk mengasuh anak, salah satunya kesiapan mental.

Berbicara tentang menjalankan peran dan tugas menjadi orang tua, kesejahteraan psikologis yang ada pada orangtua sangatlah penting. Dari banyak riset mengenai isu ini, orangtua yang sejahtera secara mental akan berpengaruh besar terhadap anak.

Psikolog Anak Ayoe Sutomo mengatakan orangtua yang memiliki mental dan keadaan psikologis yang baik sangat berpengaruh dalam menciptakan mental yang stabil pada anak. Tidak hanya cerdas secara akademik namun anak juga harus cerdas secara mental atau emosional.

“Orang tua yang sejahtera secara mental atau psychological well being yang lebih baik, punya impact yang besar terhadap anaknya, dimana anak juga akan punya kesejahteraan psikologis yang lebih baik,” kata Ayoe Sutomo kepada wartawan, Selasa (12/9/2023)

Ayoe Sutomo juga memberikan beberapa cara untuk orang tua agar mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Berikut tips untuk para orang tua agar siap dalam mendidik anak:

Tips Jitu Mendidik Anak

1. Kenali Diri dengan Baik

Mengenal dalam arti mencari tahu apa yang membentuk diri dan hal apa yang mempengaruhi diri dalam bersikap. Jika sudah mengenali diri sendiri, orang tua akan tahu mengapa berbuat demikian kepada anak dan pasangannya. Mengenali diri sendiri terlebih dahulu sangatlah penting agar jika ada yang kirang tepat atau salah dalam bersikap bisa dibenahi secara cepat.

2. Self Care

Memberikan dampak atau perilaku yang baik juga dimulai dari merawat diri sendiri terlebih dahulu, agar nantinya yang dapat dibagi ke anak dan orang lain juga baik. Merawat diri bentuknya macam-macam, mulai dari fisik kemudian finansial hingga hubungan sosial termasuk mendapat dukungan yang baik dari orang terdekat.

Direktur, Chief Syariah and Business Development Officer FWD Insurance Ade Bungsu, melalui FWD Berkah Pendidikan mengatakan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan kenaikan biaya pendidikan yang berkisar 10 hingga 15 persen setiap tahun menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu pihaknya mendukung orangtua yang mempersiapkan rencana pendidikan bagi anak mereka.

“Penting bagi orangtua merencanakan pendidikan anak: Misalnya manfaat tunai yang dapat digunakan untuk dana pendidikan anak selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan secara sekaligus dan bulanan ketika anak berusia 18 sampai dengan 22 tahun. Proteksi finansial berupa santunan tunai dan pembebasan pembayaran kontribusi lanjutan, serta dana tunai pendidikan berkala ketika terjadi risiko terhadap orang tua, seperti meninggal dunia, cacat tetap total, dan terdiagnosa salah satu penyakit kritis. Sehingga diharapkan pendidikan buah hati dapat tetap berjalan sesuai rencana meskipun terjadi risiko terhadap orangtua selama masa pendidikan hingga lulus kuliah,” ucapnya.