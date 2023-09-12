Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Lagu Anak Malaysia Berjudul Hello Kuala Lumpur, Diduga Jiplak Halo-Halo Bandung

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:41 WIB
JAKARTA - Lagu perjuangan Halo-Halo Bandung sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia termasuk anak-anak. Dari liriknya, lagu ini penuh perjuangan para pahlawan di Bandung, Jawa Barat, di masa-masa perjuangan kemerdekaan. Namun tiba-tiba, ada lagu anak Malaysia yang viral dan persis dengan lagu Halo-Halo Bandung tersebut.

Halo-Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki. Hal itu dilakukan demi menghindari kondisi keamanan yang kurang kondusif akibat pendudukan tentara Inggris dan Belanda di Jakarta saat itu.

Sayangnya, dalam penggalan lagu viral di akun YouTube Lagu Kanak TV untuk anak-anak Malaysia, lagu tersebut malah diganti liriknya dengan bahasa Melayu. Akan tetapi nadanya sama persis.

Video klip dalam tayangan yang diunggah tiga tahun lalu itu menampilkan potongan video animasi anak-anak dengan disertai bendera Malaysia. Berikut lirik lagu Hello Kuala Lumpur dikutip, Selasa (12/9/2023).

