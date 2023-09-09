Ingin Kuliah di Singapura, Pilih National University of Singapore atau Nanyang Technological University?

SINGAPURA – National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) adalah dua kampus favorit di Singapura. Dan saat kamu dihadapkan pada dua pilihan ini, kampus mana yang mau kamu pilih?

QS World University Rankings by Subject tahun 2023 memberi peringkat pada 91 program studi di lima universitas di Singapura. Ada keunggulan masing-masing dari kampus ini.

Keunggulan NUS

NUS memiliki 14 mata pelajaran yang masuk dalam peringkat 10 besar dan 40 mata pelajaran dalam 50 besar. Di antara mata pelajaran yang masuk 10 besar adalah sejarah seni, teknik sipil dan struktur, serta geografi.

Keunggulan NTU

NTU memiliki lima mata pelajaran yang masuk dalam 10 besar, termasuk ilmu material, studi komunikasi dan media, serta tiga disiplin ilmu teknik. Pada pemeringkatan mata pelajaran tahun 2022, NUS dan NTU memiliki 23 mata pelajaran – 16 dari NUS dan tujuh dari NTU – yang masuk dalam daftar 10 teratas dunia.

Kampus Lain di Singapura

Singapore Management University (SMU) meraih dua peringkat 50 teratas – studi bisnis dan manajemen (peringkat 43) dan akuntansi (49). Universitas Teknologi dan Desain Singapura diperingkat untuk tiga mata pelajaran. Arsitektur dan seni serta desain sama-sama ditempatkan pada kelompok 151-200.

Pemeringkatan tersebut, yang disusun oleh analis pendidikan tinggi global QS Quacquarelli Symonds, didasarkan pada analisis terhadap lebih dari 15.700 program akademik individu di 1.594 universitas di 93 negara dan wilayah, termasuk 388 universitas di Asia.

Mengulangi pemeringkatan tahun 2022, NUS dan NTU mendapat peringkat lebih tinggi dibandingkan universitas-universitas Tiongkok, Jepang, dan Hong Kong, dalam hal jumlah program 10 teratas.