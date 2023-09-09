Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kenapa Sih Harus Belajar Sampai ke Negeri China?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:05 WIB
Kenapa <i>Sih</i> Harus Belajar Sampai ke Negeri China?
Ternyata ini alasan mengapa harus belajar sampai ke negeri China (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Ada pepatah mengatakan Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri China. Peribahasa tersebut sering digunakan dalam hal pendidikan, terutama untuk menjadi penyemangat dalam menuntut ilmu sejauh apapun. Tetapi, mengapa harus negeri China yang dijadikan pepatah? Memangnya ada apa di China?

Bangsa China di masa lampau merupakan bangsa yang kuat dan memiliki peradaban yang maju. Sebelum adanya pengembangan ilmu pengetahuan di belahan dunia lain, bangsa China telah menguasai ilmu pengetahuan lebih dulu. Banyak penemuan pula yang ditemukan di negeri China.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (9/9/2023), pusat perdagangan dunia juga berada di daratan China, tepatnya di wilayah Guangzhou. Bangsa China juga dikenal pandai dalam berniaga, tak heran jika banyak pedagang China yang merantau ke wilayah lain di Asia sehingga populasinya menyebar dengan luas.

Stereotype ‘China jago berdagang’ juga masih ada sampai sekarang. Tak heran jika melihat pengusaha dan pedagang didominasi oleh keturunan bangsa China. Keahlian berdagang tersebut merupakan salah satu contoh bahwa bangsa China rajin dan senang mencari ilmu pengetahuan. Selain perdagangan, bangsan China juga dikenal menemukan ilmu ketabiban serta pengobatan dan pembuatan bubuk mesiu.

Mengenal Peradaban Dinasti China

Peradaban bangsa China mulai tumbuh sejak abad ke-5 sebelum masehi. Di masa tersebut, ilmu pengetahuan sudah dikuasai oleh bangsa China. Puncaknya peradaban China di masa lampau, Dinasti Tang sudah mengenal sistem uang kertas pertama kalinya dalam sejarah.

Dinasti Tang yang berkuasa di tahun 618-907 M juga dianggap sebagai dinasti dengan masa keemasan dimana ilmu pengetahuan seperti sastra, seni, dan perdagangan di China berkembang pesat. China juga melakukan interaksi dengan dunia luar di Jalur Sutra.

Halaman:
1 2
