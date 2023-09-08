10 Pertanyaan untuk Calon Ketua OSIS saat Debat, Ini Contekannya!

JAKARTA - Kumpulan pertanyaan untuk calon ketua OSIS ini bisa Anda pelajari agar lolos dan terpilih dalam menjalankan amanah.

Perlu diketahui, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebuah organisasi yang berguna untuk pengembangan siswa melalui kegiatan-kegiatan positif yang tersusun dalam program kerja tahunan. Untuk mewujudkan OSIS yang berfungsi dengan baik, tentu perlu dipilih ketua yang baik pula.

Berikut pertanyaan untuk calon ketua OSIS dilansir dari berbagai sumber

1. Apa definisi organisasi untuk anda dan seberapa penting organisasi itu?

Pertanyaan ini bermanfaat untuk mengetahui pola pikir calon ketua OSIS dalam memandang sebuah organisasi. Selain itu, pertanyaan ini akan membuka bagaimana gaya kepemimpinan yang akan diterapkan.

2. Apa alasan anda ingin menjadi ketua OSIS?

Sama seperti pertanyaan sebelumnya, pertanyaan ini dapat mengukur pandangan dan pemikiran dari calon ketua OSIS. Hal ini dapat dilihat dari alasannya, apakah ingin memberikan inovasi positif untuk sekolah atau bagaimana.