Rumus Luas Segitiga Sama Sisi dan Sama Kaki Lengkap serta Contoh Soalnya

Rumus luas segitiga dan cara menghitungnya (Foto: YouTube Bahas Soal MTK)

JAKARTA - Rumus luas segitiga sama sisi dan sama kaki, merupakan rumus dasar yang sudah dipelajari saat kita duduk di bangku sekolah dasar. Dalam artikel ini kita akan mengeksplorasi kembali situasi khusus luas segitiga.

Segitiga adalah salah satu bentuk geometri yang paling umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran ini, kita akan menjelajahi konsep dasar yang memungkinkan kita untuk mengukur ruang yang dibatasi oleh segitiga ini.

Segitiga memiliki keunikan tersendiri, dan menghitung luasnya adalah keterampilan matematika penting yang sering digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari pembangunan hingga ilmu fisika dan desain grafis.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamia (7/9/2023), kita akan memulai dengan memahami rumus dasar untuk menghitung luas segitiga, yang melibatkan panjang alas dan tinggi, serta bagaimana menghitung luas segitiga dalam konteks dunia nyata.

Rumus Dasar Luas Segitiga

Rumus dasar untuk menghitung luas segitiga adalah :

Luas = (1/2) x panjang alas x tinggi

Dimana :

- Panjang alas adalah panjang salah satu sisi segitiga.

- Tinggi adalah jarak vertikal dari salah satu ujung alas ke sudut puncak segitiga yang berlawanan.

Contoh Perhitungan Luas Segitiga Dalam Konteks Dunia Nyata

1. Konstruksi Bangunan

Seorang kontraktor ingin mengecat dinding segitiga yang ada di proyek konstruksi. Panjang alas dinding adalah 8 meter dan tingginya 5 meter. Untuk menghitung berapa banyak cat yang diperlukan, dia dapat menggunakan rumus luas segitiga :

Luas = (1/2) x panjang alas x tinggi

Luas = (1/2) x 8 cm x 5 cm

Luas = 20 m2

Jadi, dia akan memerlukan 20 meter persegi cat untuk mengecat dinding segitiga tersebut.

2. Desain Grafis

Seorang desainer grafis ingin membuat banner segitiga yang memiliki lebar 6 inci dan tinggi 12 inci. Untuk menghitung berapa banyak area yang akan digunakan oleh desainnya, dia dapat menggunakan rumus luas segitiga :

Luas = (1/2) x lebar x tinggi

Luas = (1/2) x 6 inc x 12 inc

Luas = 36 inc2

Jadi, area yang akan digunakan oleh desainnya adalah 36 inc persegi.