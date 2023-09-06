Tidak Hanya di Dapur, Perempuan Bisa Mandiri dan Berdaya lewat Pendidikan

JAKARTA – Isu kesetaraan gender saat ini mendorong perempuan agar memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Terbukti dengan banyaknya perempuan sukses dalam kariernya saat ini membuat mereka bisa lebih tangguh dan berdaya meski memiliki peran ganda sebagai seorang ibu rumah tangga. Cara untuk mendorong perempuan lebih berdaya dan mandiri adalah melalui pendidikan.

Perempuan masa kini memiliki kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Salah satunya lewat beasiswa mulai dari jenjang SMP, SMK/SMA bahkan hingga jenjang perkuliahan.

“Seringkali wanita hanya berfokus kepada pekerjaan rumah tangga (di dapur) ataupun hanya mengurus anak. Tetapi dia bisa mendapatkan income dari sekitarnya dengan pendidikan yang berkualitas,” kata Aria Widyanto dari Amartha di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Menurutnya,perempuan dan remaja di pedesaan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pendidikan, mengeluarkan potensi mereka, dan memiliki pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Masa depan di mana para pemuda mendorong perubahan transformatif di masyarakat dan mencapai potensi penuh mereka.