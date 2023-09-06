Advertisement
Mengenal Kartono, Sarjana Pertama di Indonesia yang Bisa 37 Bahasa

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:29 WIB
Mengenal Kartono, Sarjana Pertama di Indonesia yang Bisa 37 Bahasa
Mengenal Kartono, sarjana pertama di Indonesia (Foto: Litera Media Tama)
JAKARTA – Sarjana merupakan gelar akademik yang diberikan kepada seseorang setelah menyelesaikan program studi tingkat sarjana di perguruan tinggi atau universitas. Dalam rangka menyambut Hari Sarjana Nasional setiap 29 September, yuk kenalan dengan sosok sarjana pertama di Indonesia. Siapa dia?

Sosok peraih gelar pertama di Indonesia adalah seorang laki-laki kelahiran Mayong, Jepara yang bernama Drs. Raden Mas Panji Sosrokartono. Dia dikenal juga dengan nama Kartono.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/9/2023), mendiang Kartono merupakan kakak pahlawan emansipasi perempuan, R.A. Kartini dan anak dari Bupati Jepara, Adipati Ario Sosroningrat.

Mengenal Kartono (Foto: Infografis)

Laki-laki yang kerap dipanggil Kartono ini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi sarjana ke negeri Belanda di Sekolah Teknik Tinggi kota Delft. Belum sempat menyelesaikan kuliahnya, Kartono pindah kampus ke Universitas Leiden, tepatnya di Fakultas Sastra Timur.

Ridwan Kamil Hadiri Pelantikan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jabar di Bandung 

Setelah beberapa tahun menempuh pendidikan tinggi, akhirnya Sosrokartono berhasil lulus pada tahun 1908 dengan gelar Doctorandus in de Oostersche Talen dan menyandang predikat summa cumlaude. Dengan kepiawaiannya bumiputera ini, menguasai total bahasa sejumlah 37 bahasa, diantaranya, 17 bahasa Eropa, 9 bahasa timur, dan 11 bahasa daerah.

