Viral! Mahasiswa Bikin Heboh Butuh Info Loker Usai Wisuda, Ngarep Gaji Rp50 Juta

JAKARTA – Setelah lulus kuliah dan wisuda, lalu mau jadi apa? Apakah sudah pasti diterima kerja? Buat kamu pejuang lowongan kerja, semangat ya! Seperti yang dilakukan mahasiswa bernama Cleon Levin, dia menyinggung soal lowongan kerja alias loker saat prosesi wisuda.

Dilansir dari akun Instagram pribadinya, @Cleonlevin, Senin (4/9/2023), salah satu lulusan dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, Jawa Timur itu melakukan aksi heboh setelah lulus wisuda. Dia membentangkan spanduk bertuliskan info loker. Sontak seluruh wisudawan lainnya bersorak sambil bertepuk tangan akan aksi tersebut.

BACA JUGA:

“Malam sebelum wisuda, aku tiba-tiba kepikiran. Nanti pas selebrasi wisuda, aku mau bikin yang heboh. Akhirnya aku bikin banner jam 12.00 malam dan baru bisa tidur jam 3.00 pagi. Padahal harus berangkat jam 7.00 pagi,” tutur pria itu dalam videonya dikutip, Senin (4/9/2023).

Sesampainya di gedung pertemuan, dia makin deg-degan karena dia harus menampilkan banner itu di depan banyak orang. Acara sudah dimulai dan dia makin deg-degan. Namun ada temannya yang membantu untuk memulai gimmick ini.

Teman lainnya tidak kalah heboh. Ada yang melakukan aksi salto di atas panggung.

BACA JUGA:

“Kalau ditanya, ‘malu gak ngelakuin ini?’ nggak, cuman deg-degan parah. ‘kenapa lakuin ini?’ kalau ga lakuin, aku menyesal seumur hidup karena ini hanya sekali dalam seumur hidup. Dan mungkin ini adalah orang yang pertama kali di Indonesia yang melakukan ini, atau bahkan di seluruh dunia,” ucapnya.

“Saya Cleon Levin. Saya minta info loker (dengan) gaji 50 Juta dengan tunjangan yang …” tuturnya di video yang habis sebelum penjelasan lengkap tentang tunjangan yang dimaksud.