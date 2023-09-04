Viral Siswa Sebrangi Sungai demi ke Sekolah, Digendong agar Tak Kebasahan

BALI - Perjuangan siswa Sekolah Dasar (SD) di desa Lokapaksa, kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng Bali viral di media sosial. Mereka terpaksa harus menyeberangi sungai menuju ke sekolahnya yang berada di desa tetangga.

Video berdurasi 2 menit 7 detik itu viral di media sosial. Video tersebut menampilkan beberapa anak sekolah dasar yang harus menyeberangi sungai.

Dalam keterangan video, dituliskan bahwa anak-anak tersebut sehari-hari harus menyeberangi sungai saba tanpa jembatan untuk menuju SDN 5 Ringdikit. Namun Perbekel Desa Lokapaksa, Putu Dodik Tryana menjelaskan bahwa sebenarnya ada jembatan di utara bendungan sungai saba untuk menyeberang sungai menuju ke desa tetangga.

Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti anak-anak tersebut menyeberang tanpa melalui jembatan seperti pada video yang beredar di media sosial. Kemungkinan anak-anak tersebut diduga menyeberang sungai untuk bersekolah lantaran jarak yang lebih dekat.