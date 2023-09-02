Peneliti University of Toronto Temukan Cara Deteksi Penyakit Jantung lewat Air Liur

Peneliti Kanada temukan cara mendeteksi serangan jantung lewat air liur (Foto: Freepik)

JAKARTA - Peneliti University of Toronto mengembangkan obat kumur untuk mendeteksi penyakit jantung lewat air liur. Tingginya kadar sel darah putih dalam air liur orang dewasa muda yang sehat ternyata dapat menjadi tanda peringatan dini penyakit kardiovaskular.

Menurut sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari Kanada, mereka yakin temuan mereka dapat digunakan untuk mengembangkan obat kumur sederhana untuk menguji risiko penyakit jantung secara rutin. Obat kunur tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi dokter gigi.

“Tes kumur dapat digunakan pada pemeriksaan tahunan Anda di dokter keluarga atau dokter gigi,” kata ahli periodonsia Michael Glogauer dari University of Toronto dilansir dari Science Alert, Sabtu (2/9/2023).

“Mudah untuk diterapkan sebagai alat pengukur peradangan mulut di klinik mana pun," katanya.

Periodonsium – jaringan khusus di sekitar gigi termasuk gusi – dipenuhi dengan pembuluh darah. Penyakit gusi dapat menyebabkan perubahan pada pembuluh darah dan berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

“Kami mulai melihat lebih banyak hubungan antara kesehatan mulut dan risiko penyakit kardiovaskular,” kata penulis utama Ker-Yung Hong, seorang mahasiswa kedokteran gigi yang saat itu berada di Universitas McMaster.