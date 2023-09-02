Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

2 Bahasa Asing Ini Paling Penting Dipelajari Siswa sebagai Bekal di Dunia Global

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:25 WIB
2 Bahasa Asing Ini Paling Penting Dipelajari Siswa sebagai Bekal di Dunia Global
Belajar bahasa asing penting menghadapi dunia global (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tantangan zaman semakin maju pesat yang mendorong arus lalu lintas orang di dunia semakin cepat. Salah satu penghubung untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di level global adalah bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling diandalkan untuk persiapan para pelajar menghadapi masa depan.

Direktur Sekolah Internasional IPEKA,Center Point of Indonesia (CPI) Makassar Susanti mengatakan para pelajar harus memahami kurikulum dengan 5 standar pembelajaran internasional. Pilar unggulan ini disebut iLEAD, yang fokus pada Internal Growth (pertumbuhan internal), Leadership (kepemimpinan), Entrepreneurship (kewirausahaan), Language Acquisition (penguasaan bahasa), dan Digital Literacy (literasi digital).

BACA JUGA:

Kisah Jacob Mahler, Pemain Madura United Asal Singapura yang Fasih Berbahasa Melayu 

Berbagai bentuk teknologi dalam pembelajaran, seperti Google for Education dan Chromebook menjadi andalan untuk persiapan masa depan. Sumber pembelajaran seperti buku dan bahan referensi lainnya diberikan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui internet. Bahasa Inggris dan Mandarin menjadi kemampuan yang harus mahir diucapkan oleh setiap siswa.

 Para akademisi bicara soal pentingnya pendidikan dan bahasa (Foto: istimewa)

“Penguasaan bahasa asing yang memungkinkan para murid untuk menguasai bahasa Inggris dan Mandarin yang sesuai dengan standar internasional. Membekali murid dengan dua bahasa asing tersebut akan membuat para murid lebih dari siap untuk berkomunikasi dengan baik di lingkungan global,” katanya dalam keterangan kepada Okezone, Sabtu (2/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088215/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-MSkDGVf1gS.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073240/ini-bahasa-dengan-penutur-terbanyak-di-dunia-capai-1-1-miliar-orang-QBzpEduWAN.jpg
Ini Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Capai 1,1 Miliar Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/624/3070514/20-contoh-kalimat-analogi-dalam-bahasa-indonesia-lengkap-dengan-penjelasannya-vYJZ8vaEpT.jpeg
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/624/3058191/5-artikel-bahasa-jawa-singkat-dengan-berbagai-tema-rKOiIZn4dP.jpg
5 Artikel Bahasa Jawa Singkat dengan Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016832/indonesia-day-bahasa-indonesia-semakin-populer-di-sekolah-kampus-australia-bGsgepsHG7.png
Indonesia Day, Bahasa Indonesia Semakin Populer di Sekolah-Kampus Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement