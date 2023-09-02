2 Bahasa Asing Ini Paling Penting Dipelajari Siswa sebagai Bekal di Dunia Global

JAKARTA - Tantangan zaman semakin maju pesat yang mendorong arus lalu lintas orang di dunia semakin cepat. Salah satu penghubung untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di level global adalah bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling diandalkan untuk persiapan para pelajar menghadapi masa depan.

Direktur Sekolah Internasional IPEKA,Center Point of Indonesia (CPI) Makassar Susanti mengatakan para pelajar harus memahami kurikulum dengan 5 standar pembelajaran internasional. Pilar unggulan ini disebut iLEAD, yang fokus pada Internal Growth (pertumbuhan internal), Leadership (kepemimpinan), Entrepreneurship (kewirausahaan), Language Acquisition (penguasaan bahasa), dan Digital Literacy (literasi digital).

Berbagai bentuk teknologi dalam pembelajaran, seperti Google for Education dan Chromebook menjadi andalan untuk persiapan masa depan. Sumber pembelajaran seperti buku dan bahan referensi lainnya diberikan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui internet. Bahasa Inggris dan Mandarin menjadi kemampuan yang harus mahir diucapkan oleh setiap siswa.

“Penguasaan bahasa asing yang memungkinkan para murid untuk menguasai bahasa Inggris dan Mandarin yang sesuai dengan standar internasional. Membekali murid dengan dua bahasa asing tersebut akan membuat para murid lebih dari siap untuk berkomunikasi dengan baik di lingkungan global,” katanya dalam keterangan kepada Okezone, Sabtu (2/9/2023).