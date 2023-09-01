Viral! Maba Ini Canggih Perkenalkan Diri Pakai Teknologi AI

JAKARTA - Artificial Intelligence (AI) memang mempermudah kehidupan manusia. Terbukti, sebuah video viral memperlihatkan mahasiswa baru (maba) memperkenalkan dirinya dengan postingan video unik seperti robot. Video perkenalan lewat video mungkin sudah biasa. Akan tetapi maba ini merekam dirinya dengan teknologi AI. Canggih!

Dilansir dari tiktok @aneunatalia, Jumat (1/9/2023) video yang dilakukan Aneu Natalia Septiani, mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia jurusan FPSD prodi FTV tampak biasa saja. Namun jika didengarkan dengan seksama, background dari video itu tidak asing di telingga, begitupun juga suara yang digunakan Aneu.

Jika kalian tahu, background video ini sudah sering dipakai untuk penggunaan latar belakang music untuk review ataupun ringkasan film yang biasanya ada di Facebook ataupun di Youtube. Dan suara yang digunakan adalah suara buatan dari AI. Sama persis yang digunakan untuk ringkasan film.

Sebagai informasi, AI adalah Artificial intelligence, mesin yang bisa melakukan dan menirukan apa yang dilakukan manusia. Salah satunya dalam video ini adalah suara dan mimik muka