HOME EDUKASI KAMPUS

Ribuan Maba Tulis Janji Tak Akan Korupsi di Pohon Harapan

Kristadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:05 WIB
Ribuan Maba Tulis Janji Tak Akan Korupsi di Pohon Harapan
Mahasiswa tulis janji tidak akan korupsi di pohon harapan (Foto: Kristadi)
A
A
A

SEMARANG - Kampus di Semarang, Jawa Tengah, punya cara unik untuk tanamkan antikorupsi dan pertahankan predikat sebagai wilayah bebas korupsi. Sebanyak 2500 mahasiswa baru dan dosen menggantungkan tulisan pesan moral di pohon harapan untuk berkomitmen menolak segala bentuk korupsi di kampus.

Komitmen ini ditandai oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Poltekkes, Kemenkes Semarang dengan menggantungkan pesan moral antikorupsi di pohon harapan. Dalam pesan moral itu, bertulis bermacam harapan positif termasuk mengajak semua mahasiswa dan elemen masyarakat, berani tolak korupsi apapun jenisnya.

Tidak hanya mahasiswa, pimpinan kampus, para dosen dan pegawai kampus, ikut juga menggantungkan pesan moral di pohon harapan. Mereka sepakat berkomitmen menjaga kampus dari KKN, di antaranya tidak terlambat waktu kuliah serta tidak mencontek atau plagiat.

Banyaknya peserta yang berkomitmen secara serentak perangi korupsi momen ini mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Melalui komitmen bersama tolak korupsi di lingkungan kampus akan menjadi kebiasaan mahasiswa hingga lulus nanti.

