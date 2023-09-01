Contoh Kata Rujukan yang Benar Beserta Kalimatnya

JAKARTA- Kumpulan contoh kata rujukan yang benar bisa dijadikan pedoman dalam membuat sebuah kalimat.

Kata rujukan juga terbagi atas beberapa jenis, diantaranya ada kata rujukan benda, kata rujukan orang hingga kata rujukan tempat. Untuk lebih lengkapnya simak ulasan satu ini.

Berikut contoh kata rujukan yang benar beserta kalimatnya:

1. Kata Rujukan Benda

-Hari Rabu kemarin saya membaca buku The Second Sex karya dari Simone de Beauvoir, buku ini merupakan salah satu buku terbagus yang pernah saya baca.

-Salah satu cara untuk mencegah tanah longsor adalah dengan tidak menebang pohon sembarangan. Sayang, banyak orang yang masih tidak menyadari hal tersebut.