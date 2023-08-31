Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Syarat Mahasiswa Tidak Wajib Skripsi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |10:57 WIB
Ini Syarat Mahasiswa Tidak Wajib Skripsi
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ini syarat mahasiswa tidak wajib skripsi dalam menjadi sarjana. Seperti diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan aturan baru terkait syarat kelulusan kuliah pada jenjang S1 dan D4.

Dalam peraturan tersebut, setiap mahasiswa S1 dan D4 tidak wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan.

Namun ada syaratnya mahasiswa tidak wajib skripsi. Salah satunya menggantinya dengan prototipe, proyek, maupun bentuk yang lainnya yang sejenis.

Kemudian untuk program studi sarjana maupun sarjana terapan yang telah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib.

"Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe. Bisa berbentuk proyek. Bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis atau disertasi, tetapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi," ujar Nadiem Makarim.

Adapun penggunaan prototipe, proyek, maupun bentuk yang lainnya yang sejenis sebagai syarat lulus dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok oleh setiap mahasiswa.

