Soal Usulan Skripsi Diganti Business Plan, Partai Perindo: Tumbuhkan Kreativitas Wirausaha

JAKARTA – Partai Perindo menyoroti soal usulan skripsi diganti menjadi business plan. Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo menyambut baik opsi Menkop UKM Teten Masduki yang mengusulkan kampus untuk mengganti sistem kelulusan mahasiswa dengan membuat rancangan business plan sebagai pengganti skripsi.

Hal tersebut sesuai dengan langkah Kemendikbud Ristek yang tidak mewajibkan skripsi, tesis dan disertasi sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa D-4 atau S-1, S-2 dan S-3.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan skill, kreativitas serta menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi mahasiswa. Sehingga setelah lulus, mahasiswa bisa mempunyai usaha sendiri atau mempunyai skill yang akan berguna di dunia kerja," kata Ike kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Karena itu, Partai Perindo meminta usulan Menteri Koperasi dan UKM terkait dengan rencana bisnis bisa dijadikan pengganti skripsi dapat ditindaklanjuti oleh kementerian pendidikan kemudian diteruskan ke setiap perguruan tinggi.

BACA JUGA: Begini Cara agar Tidak Stress Sidang Skripsi

Sebab, kata Ike, pembuatan rencana bisnis ini dapat melahirkan banyak pengusaha-pengusaha baru yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

"Hal ini juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah," pungkas Caleg DPR RI Dapil 2 Sumatera Selatan itu.