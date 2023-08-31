Makna dan Tujuan Sumpah Pemuda

JAKARTA – Makna dan tujuan Sumpah Pemuda harus diketahui oleh semua generasi penerus bangsa. Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober.

Ikrar ini menjadi bukti monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang membangkitkan semangat rakyat untuk menegaskan Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan negara asing.

Dilansir dari Sumpah Pemuda : The Making and Meaning of A Symbol of Indonesian Nationhood (2000) oleh Keith Foulcher, Kamis (31/8/2023), tertulis bahwa catatan sejarah menunjukkan Sumpah Pemuda sebagaimana yang diketahui hari ini sebagai konstruksi dari generasi-generasi dan ideologi yang muncul setelah peristiwa Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi peristiwa bersejarah, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks modern dan menjadi momentum untuk merenungkan semangat persatuan dan perjuangan yang diwakili oleh sumpah tersebut.

Makna Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional yang kuat. Sumpah Pemuda diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemuda-pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia. Sumpah ini berisi tekad untuk bersatu dalam semangat persatuan, berbahasa Indonesia, dan berbudi pekerti luhur. Makna dari Sumpah Pemuda melampaui sekadar deklarasi, karena mencerminkan semangat perjuangan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap tanah air.

Tujuan Sumpah Pemuda

1. Persatuan Bangsa

Salah satu tujuan utama dari Sumpah Pemuda adalah menyatukan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial dalam semangat persatuan. Melalui sumpah ini, generasi muda berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara dan mengatasi perpecahan yang dapat melemahkan perjuangan kemerdekaan.

2. Pemertahanan Bahasa dan Budaya

Bahasa adalah aspek penting dalam identitas suatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda, komitmen untuk berbahasa Indonesia menggambarkan keinginan untuk memiliki identitas bangsa yang kuat melalui bahasa yang sama. Ini juga melibatkan pemertahanan dan pengembangan budaya Indonesia sebagai fondasi identitas nasional.

3. Pembentukan Karakter dan Etika

Berbudi pekerti luhur adalah nilai yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia berjanji untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang baik. Tujuan ini adalah untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.