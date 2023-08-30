Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Skripsi Bisa Diganti Tugas Akhir, Nilai Setara dan Sesuai Standar

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:29 WIB
Skripsi Bisa Diganti Tugas Akhir, Nilai Setara dan Sesuai Standar
Kampus UMM menanggapi syarat skripsi tidak wajib lagi bagi S1 (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Aturan skripsi tidak wajib sebagai syarat kelulusan yang diputuskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Menristekdikti) Nadiem Makarim, ditanggapi santai oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Fauzan. Kampus UMM mengganti skripsi dengan tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

Menurutnya, peniadaan skripsi sebagai tugas akhir sudah lama diterapkan di kampus UMM. Sebagai gantinya pihaknya telah mendorong setiap mahasiswa memiliki tugas akhir yang memiliki nilai setara atau ekuivalensi dengan skripsi.

"Kita sudah lama lakukan itu, tetapi bukan berarti tidak ada, ada ekuivalensi, la ekuivalensi beberapa kegiatan yang sudah masuk standar tertentu," ucap Prof. Fauzan ditemui di UMM pada Rabu sore (30/8/2023).

Fauzan menjelaskan, tanpa skripsi pihaknya mengganti syarat kelulusan mahasiswa S1 dengan tugas akhir dengan varian bermacam-macam. Dari sana juga muncul istilah skrippreneur atau karya tugas akhir yang ditulis berdasarkan aktivitas enterpreneur-nya.

"Skrip preneuer itu sebuah karya tugas akhir yang ditulis didasarkan atas aktivitas interpreneurnya. Tentu di dalam aktivitas entrepreneur itu menemukan sesuatu di situ, ditulis bagaimana solusinya itu ditulis digambarkan," ucapnya.

Fauzan juga mencontohkan, bagi mahasiswanya yang memiliki karya nyata yang berkontribusi ke perubahan sosial di masyarakat, juga dapat langsung lulus tanpa skripsi. Bahkan tak hanya skripsi saja, mahasiswa yang memiliki karya nyata bisa saja tidak perlu menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Ada ekuivalensi, la ekuivalensi beberapa kegiatan yang sudah masuk standar tertentu. Contoh itu S1, anak-anak itu kayak kampung warna warni, dia sudah bebas KKN, bebas tugas akhir," katanya.

Halaman:
1 2
