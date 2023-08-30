Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Cetak SDM Terbaik untuk Terjun ke Dunia Industri

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:51 WIB
MNC University Cetak SDM Terbaik untuk Terjun ke Dunia Industri
MNC University potensial cetak SDM berkualitas (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

 

JAKARTA - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) III DKI Jakarta profesor Toni Toharudin menilai lulusan MNC University memiliki potensi besar di tanah air. Pasalnya, MNC University dinilai memiliki cikal-bakal lulusan yang dekat dengan dunia industri.

Hal tersebut dikatakan Toni usai menggelar rapat kerja MNC University Tahun Akademik 2023/2024 bersama Ketua Yayasan MNC University, Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Jessica Tanoesoedibjo di iNews Tower, Jakarta Pusat. Lulusan MNC University dianggap potensial.

"Seperti yang saya sampaikan, bahwa MNC University ini sangat potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia," ujar Toni kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Menurut Toni, MNC University bisa menjamin kebutuhan akademis maupun non akademis bagi mahasiswa. Terlebih, mahasiswa dari universitas tersebut dapat melihat langsung kerja-kerja nyata di lingkungan MNC Group.

"Karena di samping dari sisi akademis terpenuhi juga jaringan untuk kolaborasi dengan dunia usaha dunia industri itu sangat sangat cepat untuk dibangun, sehingga kualitas lulusannya bisa diterima di publik," katanya.

Tak hanya itu, kata Toni, kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim yang membebaskan perguruan tinggi mengembangkan kurikulumnya sendiri juga akan berdampak baik baik MNC University.

"Artinya membentuk kualitas SDM yang sangat bagus itu akan mudah tercapai karena diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri,"ucapnya.

Halaman:
1 2
