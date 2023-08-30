Begini Cara Tingkatkan Kualitas Mutu Pendidikan Indonesia

JAKARTA - Cara meningkatkan kualitas mutu pendidikan Indonesia. Salah satunya dengan kemitraan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Australia.

Manager Unit Pendidikan Dasar di Kedutaan Besar Australia di Jakarta Nikolasia Budiman mengatakan, pesan penting tentang esensialnya kolaborasi dan kemitraan dalam menjaga pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan hasil belajar.

“Melalui forum ini, saya berharap semangat kemitraan yang terjalin dapat terus mendorong Indonesia maju. Perwakilan pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang hadir saat ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan semangat gotong royong guna meningkatkan kualitas pendidikan anak Indonesia,” jelas Nikolasia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi). Direktur Program Inovasi Mark Heyward mengatakan bahwa meskipun Program Inovasi Fase II akan berakhir, upaya keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat diteruskan lembaga mitra dan Pemerintah daerah.

Direktur Guru Pendidikan Dasar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rachmadi Widdiharto mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Australia di sektor pendidikan. Selain itu, Rachmadi juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung proses transformasi pembelajaran di Indonesia.

“Semangat dan praktik baik gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan kemitraan untuk pembelajaran pada hari ini perlu untuk terus dilanjutkan," kata Rachmadi dalam acara Kemitraan untuk Pembelajaran dengan tema Bahu Membahu Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa.

Karena itu diirnya meminta pemerintah daerah dapat terus melanjutkan kerja sama dengan mitra pembangunan lokal untuk mencapai target-target pembangunan daerah. Selain itu, dirinya meminta para mitra potensial, seperti pihak swasta, lembaga filantropi, dan pihak-pihak lain dapat menggunakan proof of concept atau praktik baik yang dipresentasikan pada kegiatan hari ini.

"Praktik baik ini menjadi modal kita bersama untuk membangun pendidikan berkualitas di seluruh penjuru Indonesia,” katanya.