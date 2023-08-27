Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tips Bawa Bekal Sehat agar Hemat Uang Saku Sekolah atau Kuliah

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:10 WIB
Tips Bawa Bekal Sehat agar Hemat Uang Saku Sekolah atau Kuliah
Bawa bekal ke kampus atau ke sekolah jauh lebih sehat dan hemat (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Salah satu tips berhemat uang saku ke sekolah dan kuliah adalah dengan membawa bekal. Tidak usah malu, karena membawa bekal justru lebih higienis dan sehat.

Bagi sebagian mahasiswa, membawa bekal makan siang ke kampus bisa menghemat uang, waktu, dan menciptakan pola makan yang lebih sehat. Pelajar juga bisa mencicipi masakan orangtuanya saat membawa bekal. 

 BACA JUGA:

“Bagi banyak orang, mengemas bekal makan siang tampak tidak realistis dan memakan waktu, namun hal ini sangat bermanfaat jika mempertimbangkan keuangan,” kata Psikolog di Missouri State Cassie Kemmel, dilansir dari Standard.org, Minggu (27/8/2023).

Beberapa cara efektif untuk mengemas bekal makan siang adalah dengan menyiapkan bekal makan siang yang baik. Bagaimana tipsnya?

 Tips Bawa Bekal

1. Catat Menu untuk Seminggu

Cobalah memilih dan menyiapkan menu makanan untuk seminggu. Ini memungkinkan kamu membeli apa yang kamu butuhkan dan membelanjakannya sesuai anggaran. Dan buat catatan pada malam hari agar tidak kerepotan saat pagi.

Halaman:
1 2
